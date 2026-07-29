Thomas Rainsford

La Disparition de l’accent de mot. Étude de la prosodie du français en diachronie

Paris, Classiques Garnier, coll. « Histoire et évolution du français », n° 9, 2026.

Le français se distingue par l’absence de l’accent de mot, mais les causes de sa disparition restent mystérieuses. À travers le témoignage des grammairiens, le rythme du vers médiéval et le développement de la structure syllabique, cette étude éclaire la nature d’un changement prosodique unique.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406198994 - au prix de 102 EUR.