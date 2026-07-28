Assia Djebar, l’œuvre oubliée (revue Expressions maghrébines, vol. 25.2)

Expressions Maghrébines. Revue de la Coordination internationale des chercheur.e.s sur les littératures du Maghreb

Vol. 26, no 2, hiver 2027 : Appel à articles

Assia Djebar, l’œuvre oubliée

Dossier coordonné par Maya Boutaghou

Date limite de soumission des articles : 31 janvier 2027

Parution : novembre 2027

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Qui n’a pas lu L’Amour, la fantasia ? Pourtant quand on regarde de

près l’œuvre d’Assia Djebar, on constate que les lecteurs critiques

reprennent toujours certains textes et évitent d’engager une

discussion sur d’autres aspects de l’œuvre, pour des raisons parfois

légitimes. Fatma Zohra Imalhayène ou Assia Djebar, de son nom de

plume, a passé une vie dédiée à l’écriture. L’étendue de son œuvre

publiée – et pour le moment, connue des chercheurs – comprend

seize romans, deux récits, un essai critique, une pièce de théâtre, un

opéra radiophonique, deux films, un volume de poésie, une

traduction, des écrits journalistiques et critiques, des discours, de

longues introductions à des œuvres visuelles, photographiques et

picturales. Enfin, le parcours universitaire d’historienne d’Assia

Djebar reste très peu connu et mériterait malgré la difficulté qu’on

s’y attarde à l’occasion de ce volume. Cette œuvre conséquente

signale à la fois la présence de Djebar tout au long de l’histoire du

vingtième-siècle et du tournant du vingt-et-unième siècles et la

consistance de son regard sur l’Algérie. Pour redonner un nouveau

souffle à cette partie souvent oubliée de la production djebarienne,

nous proposons ce volume d’Expressions maghrébines qui se veut

un retour critique sur l’œuvre moins connue de Djebar, celle qu’on

lit moins pour plusieurs raisons : le déplacement compliqué vers des

fonds en Algérie ou en France non ouverts aux chercheurs, ou en

Italie ; enfin certains ouvrages n’existent aujourd’hui que dans des

archives privées, comme une partie de ses écrits journalistiques.

Parfois, il s’agit de textes ou de productions non rééditées, et comme

chacun sait, toute réédition engage les héritiers à des mois de

discussions avec les éditeurs qui détiennent les droits. À l’initiative

dynamique de sa fille Jalila Imalhayene Djennane, la réédition

récente, grâce aux éditions Barzakh à Alger, de plusieurs textes de

la première partie de sa production littéraire (La Soif, Les Impatients,

Les Enfants du nouveau monde) encourage les lecteurs à redécouvrir

des textes oubliés de l’auteure. Dans le même effort, plus

récemment, La Beauté de Joseph a également été réédité, toujours

par la maison Barzakh avec un souci à la fois de diffusion en Algérie

et de traduction en arabe pour certains textes. D’autres publications

nécessitent un travail de recherche en profondeur, en raison de la

diversité des parcours éditoriaux de l’auteure dont la production a

suivi ses lieux d’ancrage multiples, comme l’exemplifie l’opéra

radiophonique Filles d’Ismaël dans le vent et la tempête/Figlie di

Ismaele, nel vento e nella tempesta (2000).

Certains textes ont une histoire éditoriale énigmatique comme l’essai, Women of Islam dont

la version française Femmes d’Islam est peu connue et dont le récent

travail de Nicholas Harrison montre l’aventure éditoriale

(Dictionnaire Assia Djebar, éd. Maya Boutaghou et Anne Donadey,

à paraître Honoré Champion). Enfin, pour illustrer le parcours

difficile d’accès à l’œuvre, La Zerda et les chants de l’oubli (1982,

57 minutes) n’est disponible dans sa version complète restaurée que

depuis 2017, grâce à l’Arsenal Institute for Film and Video Art de

Berlin. Avant ce travail monumental, les critiques n’avaient accès

qu’à 27 minutes d’un film magistral qui a, tout de même, reçu le

Prix du meilleur film historique au Festival international du film de

Berlin en janvier 1983. Le fonds Djebar n’existe pas encore, mais il

reste urgent de faire œuvre critique autour de cette production

oubliée.

Cet appel invite donc des contributions sur l’œuvre moins

commentée d’Assia Djebar, pour continuer à la connaître et à saisir

une vie d’écriture polygraphe.

Dans l’ordre alphabétique et de manière non exhaustive, il s’agit de :

• La Beauté de Joseph (1998) Arles : Actes Sud.

• Chronique d’un été algérien : Ici et là-bas (1993) Paris :

Plume.

• Les Enfants du nouveau monde (1962) Paris : Seuil, coll.

« Points ». [Réédition : 2012]

• Filles d’Ismaël dans le vent et la tempête/Figlie di Ismaele,

nel vento e nella tempesta (2000) Firenze : Giunti Editoriale.

• Les Impatients (1958) Paris : Juillard.

• Poèmes pour l’Algérie heureuseA (1969) Alger : SNED,

1969.

• Rouge l’aube. Avec Walid Garn. Alger : SNED, 1969.

• La Soif (1957) Paris : Juillard.

• Villes d’Algérie au XIXe siècle (2011), introduction et notes

de Assia Djebar, traduction de l’arabe de Larbi Yacoub,

Alger : ANEP.

• La Zerda et les chants de l'oubli (1982), consulté en mars

2023,

YouTube :

.

• Women of Islam (1961) Jean MacGibbon (trad.) London :

André Deutsch / Bruna.

• Ferdaous, une voix en enfer de Nawal al Saadawi (2022)

Assia Djebar (trad.), Paris : Femmes-Antoinette Fouque.

Certains axes doivent permettre de découvrir et saisir de manière

critique et pertinente son œuvre. Ils sont d’ordre éditorial,

historique, esthétique, et critique : la vie éditoriale des productions

moins connues ; la question dramaturgique ou la scénographie ; la

mise en musique de l’opéra radiophonique ; le rapport des textes aux

œuvres visuelles (photographies ou peintures) ; la question des

stratégies de traduction de l’arabe ; sa production historique

universitaire. Enfin des approches plus structurales pourraient

inclure les échos ou l’intertextualité interne entre les œuvres; les

questions esthétiques et génériques autour des formes théâtrales

(Rouge l’aube et Filles d’Ismaël dans le vent et la tempête) ; une

approche sonore des films ; le style des écrits journalistiques et

critiques de Djebar. Pour finir, des approches critiques analytiques

consacrées à chacune des œuvres oubliées seront également les

bienvenues.

—

Les articles ne devront pas dépasser 40.000 signes, espaces inclus

(6.000 mots environ). La ponctuation, les notes et les références

doivent être conformes aux normes appliquées par la revue:

https://expressions-maghrebines.tulane.edu. Les demandes de

renseignements complémentaires et les articles complets doivent

être adressés par courrier électronique à la présidente du comité

scientifique : expressions.maghrebines@outlook.com. La section

VARIA de la revue maintient toujours un appel à articles (sans

date limite de soumission) concernant les cultures maghrébines

: littérature, cinéma, arts...