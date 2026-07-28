Tristan Alonge, Florence March, Luc Borot, Christian Belin (dir.), Le théâtre classique français en Europe. Transferts, traductions, adaptations (XVIIe-XVIIIe siècles)

Le théâtre classique français a connu une fortune immédiate sur les scènes européennes. Réservoirs d’intrigues, de situations, de motifs et de personnages, les pièces françaises du XVIIe siècle, ayant elles-mêmes assimilé des conventions de la commedia dell’arte italienne et de la comedia espagnole, façonnent à leur tour en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Pologne et au Portugal, de nouvelles dramaturgies issues de processus de traduction, d’adaptation et de réécriture. La circulation des textes, des troupes et des spectateurs fait de Molière, Corneille, Racine et leurs contemporains français des ambassadeurs de la construction culturelle de l’Europe.