Alice De Georges, Zola, Barbeys et Huysmans. Une controverse romanesque

Trois auteurs majeurs du XIXe siècle croisent le fer par articles et romans interposés : Émile Zola, Jules Barbey d’Aurevilly et Joris-Karl Huysmans.

Les bouleversements historiques et politiques que traverse la France engendrent une querelle profonde sur les modes de compréhension, scientifique ou spiritualiste, du monde contemporain. On réinterroge le rapport de l’homme à la nature, à Dieu, à ses désirs. Débordant les domaines théologique ou philosophique, ces controverses, sources d’inspiration littéraire, font des romans de véritables tribunes et les romanciers entrent en campagne.

Émile Zola, parce qu’il fonde ses espoirs sur les découvertes scientifiques est une des cibles privilégiées de Jules Barbey d’Aurevilly pour qui l’affaiblissement de l’Église prive de transcendance une société qui erre désormais sans ancrage. Joris-Karl Huysmans tente alors de questionner à nouveaux frais ces deux approches apparemment inconciliables.

Cette polémique féconde les œuvres romanesques de ces trois auteurs. Mais le système idéologique, une fois plongé dans la fiction, se trouble. Glissant de l’argumentation explicite des articles ou préfaces vers le domaine du roman, les idées prennent chair, animent les personnages, les projettent les uns contre les autres, les déchirent. Et la controverse, sortant de son cadre savant pour plonger dans le roman, devient à son tour romanesque.

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Alice De Georges est maître de conférences de littérature française habilitée à diriger les recherches à Université Côte d’Azur. Elle a consacré l’essentiel de ses travaux de recherche au roman du XIXe siècle et aux œuvres de Barbey d’Aurevilly et de Huysmans. Elle a publié Les Illusions de l’écriture ou la crise de la représentation dans l’œuvre romanesque de Jules Barbey d’Aurevilly (Champion) en 2007 et édité La Retraite de M. Bougran de Huysmans (Classiques-Garnier, 2019).