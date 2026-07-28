Françoise Naudillon, Christiane Ndiaye, Josias Semujanga (dir.), Les littératures francophones à l'aune du populaire

Cet ouvrage examine les usages du populaire dans les littératures francophones de la Caraïbe, du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne par le prisme de la littérarité des genres comme le roman policier, sentimental, la science-fiction ou encore de l’épopée, du théâtre et du conte. Qu’il s’agisse d’héritages formels de la littérature orale ou de représentations de pratiques culturelles diverses (musique, danse, langues indigènes, croyances), le populaire s’inscrit dans ces littératures francophones du sud depuis leurs débuts. Or la pratique des genres de la littérature écrite, destinés aux « masses », est plus récente et relativement peu étudiée. Sans exclure les littératures orales et les pratiques d’hybridation dans les œuvres classiques déjà largement connues, et afin de tracer le portrait le plus actuel de ces usages, cet ouvrage s’écarte des perspectives habituelles en mettant au centre de l’enquête les genres populaires contemporains.

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AVEC LES TEXTES DE : AKISSI FLORENCE ABOUA-KOUASSI, MOHAMED AÏT-AARAB, CHISAKI ASANO, GABRIELLE BONNET, CORINA CRAINIC, MYLÈNE F. DORCÉ, JULIA GALMICHE-ESSUE, LÉONTINE GUEYES-TROH, AMINE MARTAH, NADÈVE MÉNARD, FRANÇOISE NAUDILLON, CHRISTIANE NDIAYE, FERNAND NOUWLIGBÈTO, EUGÈNE NSHIMIYIMANA, DÉSIRÉ NYELA, SUZANNE NZOUZI, VALERIE K. ORLANDO, EMELINE PIERRE, JOSIAS SEMUJANGA, AMADOU SOW ET ADAMA TOGOLA.