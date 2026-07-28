Cécilia Suzzoni, La Passion du loup dans les Fables de La Fontaine

C’est en compagnie d’un loup bien singulier que cet essai nous invite à cheminer dans les Fables de La Fontaine. Un loup, « candidat à l’humanité », à mille lieues de l’imagerie de la bête carnassière !

Devenu personnage, on le voit se débattre, entre les mots et les dents, entre son statut de loup de nature, et son acharnement étrange à vouloir s’aventurer sur le territoire de l’homme, à la frontière toujours dangereuse pour lui de la nature et de la culture, pour entrer en langue avec le modèle humain et ses tentations.

La Passion de ce loup, nous la suivons de fable en fable, d’échec en échec, de registre burlesque en registre poignant. Elle est le récit d’une fabuleuse aventure à travers le langage. Car s’il « parle en langue des dieux », ce « drôle », amateur de musette, qui s’obstine à ne pas bien faire son métier de loup, meurt comme « rien qu’une bête », victime rituelle offerte à la table des nantis. « Mais attendons la fin », dit le fabuliste, car ce loup, dont la poétique audacieuse de la fable abuse à sa guise, pourrait bien vouloir jouer à qui perd gagne et s’offrir le luxe, « moi, loup », de faire la leçon à Ulysse, ce berger de l’humain.

Au carrefour de l’anthropologie et du poétique, cet essai, sans excès d’érudition et d’une grande lisibilité, invite à une relecture des Fables aussi réjouissante que pensive.

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Cécilia Suzzoni, agrégée de lettres classiques, est professeur honoraire de Chaire supérieure au lycée Henri IV, où elle a enseigné la littérature française et le grec ancien en khâgne moderne et classique. Elle y a fondé, sous l’égide du poète Yves Bonnefoy, l’Association ALLE, Le latin dans les littératures européennes, dont elle est présidente d’honneur et membre actif. Outre ses travaux et ses publications menés dans le cadre d’une promotion des Humanités au service des disciplines de la mémoire et du langage, notamment Sans le latin…, elle entretient une collaboration littéraire avec des revues diverses.

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Table des matières

Avant-propos

Introduction

Le loup, une figure de l’écart

La preuve par la nature

L’exploitation poétique de la morphè du loup

Une paideia expérimentale

Le loup « riant »

Des dents aux mots : le loup sur la scène du langage

L’entrée en langue du loup

Le Loup, la Mère et l’Enfant.

« Le loup et le renard sont d’étranges voisins »

Un loup en « peste de cour », mais qui ne sauve pas sa peau !

Un loup « candidat à l’humanité » ?

« Faire un nouveau personnage. »

Les Saturnales de la fable

La conversion à l’humain

Le cru et le cuit et sa variante : le croc et la marmite

« Chez l’animal qu’on appelle homme » : Le plus fauve des deux...

Le Loup et l’Agneau

Le tribunal des animaux

L’homme et le loup face à face

Portrait d’un loup qui joue à qui perd gagne

Conclusion