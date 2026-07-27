Immanence et critique sociale dans la création musicale contemporaine (Déméter #17)

Cet appel à contribution souhaite prolonger le travail entamé lors d'un séminaire organisé conjointement par les départements de musique des universités de Paris 8 et de Graz en novembre 2025 sous le titre "Immanence et critique sociale dans la création musicale contemporaine", où avaient participé des musicologues, des compositeurs et compositrices. Le but de ce séminaire était d'interroger, à travers l'analyse musicale et la réflexion l'esthétique, les manières dont le politique innerve les pratiques musicales et la texture même des œuvres. C'est l'articulation entre la texture d'une œuvre et son ancrage social qui forma le sujet principal de ce numéro : il s'agit de révéler, à travers une étude immanente des processus artistiques, aussi bien les manières dont le social les traverse et/ou les constitue, qu'une conception de l'acte créatif comme un acte de résistance en lui-même.

Les propositions d’articles devront être soumises jusqu’au 18 décembre 2026 (Titre, résumé 2000 caractères, nom et prénom, organisme de rattachement) à ces adresses :

alvaro.oviedo@univ-paris8.fr

susanne.kogler@uni-graz.at

revue-demeter@univ-lille.fr

Les auteur·ice·s dont la proposition aura été acceptée en seront informés mi-janvier et devront adresser leur article d’environ 30.000 signes (espaces compris) pour le 22 février 2027 au plus tard (normes : https://www.peren-revues.fr/demeter/957?file=1).

Deux expertises seront réalisées une fois les textes reçus : une première, par les responsables du numéro et le comité de direction de la revue ; une seconde par deux experts anonymes. Un retour sera fait avant le 22 mars, pour une réception des textes définitifs avant le 12 avril et une mise en ligne en juin 2027.