Déméter, n° 15 | 2026 : "L'actrice face au volcan néoréaliste : une confrontation propice à l'expérience du temps" (dir. S. Dubois, É. Hachet, L. Salza)
L'actrice face au volcan néoréaliste : une confrontation propice à l'expérience du temps
Sous la direction de Sylvie Dubois, Élodie Hachet et Luca Salza
Ce dossier consacré à l’actrice face au « volcan néoréaliste » souhaite approfondir les travaux menés lors d’une journée d’études datant du 15 mars 2024. Cette journée s’était principalement orientée vers les figures d’Ingrid Bergman et Anna Magnani respectivement sur les tournages de Stromboli (1950), Vulcano (1950) et Voyage en Italie(1953).
Les trois films ont ceci de commun qu’ils ont été réalisés à la même époque, le premier par Dieterle, les deux autres par Rossellini, dans un décor volcanique. Ce dernier expérimentait ses nouvelles préoccupations cinématographiques au détriment de la star qui était venue expérimenter de nouvelles méthodes de jeu et de réalisations : Ingrid Bergman. Extirpant Ingrid Bergman du star-systemhollywoodien, à l’instar de ce couple excavé, vidé de leur individualité, mais remoulé pour apparaître comme personnage-type, Rossellini mène à la mort l’actrice hollywoodienne, pour que naisse une nouvelle Ingrid […].
Dossier
Introduction
Fantômes hollywoodiens et visages néoréalistes
Photogénies croisées d’Ingrid Bergman et Anna Magnani
Soi-même comme un volcan
Réflexions sur le statut du foyer dans Stromboli
Les Champs Phlégréens
Dialoguer avec le territoire
Deux volcans comme un diptyque : Stromboli et Vulcano
Le Vésuve, autel de ville
Spectres de Naples dans La Salita de Mario Martone
Une tradition de l’actrice néoréaliste ?
Analyse des pratiques du casting et du coaching d’actrice dans Les Merveilles d’Alice Rohrwacher
De l’incandescence de la gestuelle des stars Anna Magnani et Ingrid Bergman
On the Incandescence of the Gestures of Stars Anna Magnani and Ingrid Bergman
Jennifer Jones en Europe : enjeux esthétiques et historiques d’une migration artistique
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Varia
La créativité musicale collaborative : comment les ensembles musicaux coordonnent la spontanéité
Comportements musicaux et syncrétisme dans le paysage musical japonais actuel
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Actualités artistiques : réceptions critiques
La Flûte enchantée
Opéra de Lille du 9 au 26 mai 2026
Les mangas : art et histoire
Compte-rendu de l’exposition « Manga. Tout un art ! », organisée par le Musée national des arts asiatiques – Guimet, à Paris, du 19 novembre 2025 au 9 mars 2026.
Entretien avec Hélène Trespeuch, commissaire de l’exposition « Kandinsky face aux images », LaM, 2026
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Cœurs critiques de spectacle des Hauts-de-France
Cœur critique, Infusion mortelle
Stéphanie Aflalo, Tout doit disparaître, Maison Folie Wazemmes, Lille, Festival Latitudes Contemporaines #24