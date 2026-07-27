Déméter, n° 15 | 2026 : "L'actrice face au volcan néoréaliste : une confrontation propice à l'expérience du temps" (dir. S. Dubois, É. Hachet, L. Salza)

L'actrice face au volcan néoréaliste : une confrontation propice à l'expérience du temps

Sous la direction de Sylvie Dubois, Élodie Hachet et Luca Salza

Ce dossier consacré à l’actrice face au « volcan néoréaliste » souhaite approfondir les travaux menés lors d’une journée d’études datant du 15 mars 2024. Cette journée s’était principalement orientée vers les figures d’Ingrid Bergman et Anna Magnani respectivement sur les tournages de Stromboli (1950), Vulcano (1950) et Voyage en Italie(1953).

Les trois films ont ceci de commun qu’ils ont été réalisés à la même époque, le premier par Dieterle, les deux autres par Rossellini, dans un décor volcanique. Ce dernier expérimentait ses nouvelles préoccupations cinématographiques au détriment de la star qui était venue expérimenter de nouvelles méthodes de jeu et de réalisations : Ingrid Bergman. Extirpant Ingrid Bergman du star-systemhollywoodien, à l’instar de ce couple excavé, vidé de leur individualité, mais remoulé pour apparaître comme personnage-type, Rossellini mène à la mort l’actrice hollywoodienne, pour que naisse une nouvelle Ingrid […].

Sommaire

Dossier

Sylvie Dubois, Élodie Hachet et Luca Salza

Introduction

Mathias Sabourdin

Fantômes hollywoodiens et visages néoréalistes

Photogénies croisées d’Ingrid Bergman et Anna Magnani

Joachim Daniel Dupuis

Soi-même comme un volcan

Réflexions sur le statut du foyer dans Stromboli

Federica Petrone

Les Champs Phlégréens

Dialoguer avec le territoire

Corinne François-Denève

Deux volcans comme un diptyque : Stromboli et Vulcano

Matthieu Combe

Le Vésuve, autel de ville

Spectres de Naples dans La Salita de Mario Martone

Lou-Andréa Désiré

Une tradition de l’actrice néoréaliste ?

Analyse des pratiques du casting et du coaching d’actrice dans Les Merveilles d’Alice Rohrwacher

Élodie Hachet

De l’incandescence de la gestuelle des stars Anna Magnani et Ingrid Bergman

On the Incandescence of the Gestures of Stars Anna Magnani and Ingrid Bergman

Francesco Schiariti

Jennifer Jones en Europe : enjeux esthétiques et historiques d’une migration artistique

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Varia

Laura Bishop

La créativité musicale collaborative : comment les ensembles musicaux coordonnent la spontanéité

Luc Deduytschaever

Comportements musicaux et syncrétisme dans le paysage musical japonais actuel

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Actualités artistiques : réceptions critiques

Julie Labèque

La Flûte enchantée

Opéra de Lille du 9 au 26 mai 2026

Marica Gambina

Les mangas : art et histoire

Compte-rendu de l’exposition « Manga. Tout un art ! », organisée par le Musée national des arts asiatiques – Guimet, à Paris, du 19 novembre 2025 au 9 mars 2026.

Hélène Trespeuch et Sarah Troche

Entretien avec Hélène Trespeuch, commissaire de l’exposition « Kandinsky face aux images », LaM, 2026

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Cœurs critiques de spectacle des Hauts-de-France

Les Démêlées

Cœur critique, Infusion mortelle

Stéphanie Aflalo, Tout doit disparaître, Maison Folie Wazemmes, Lille, Festival Latitudes Contemporaines #24