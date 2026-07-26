8e Colloque International de la Société Internationale de Diachronie du Français. SIDF (Strasbourg)

Le prochain congrès de la Société Internationale de Diachronie du Français aura lieu du 24 au 26 mai 2027 à l'Université de Strasbourg, organisé par Daniéla Capin et Annie Kuyumcuyan.

L'ensemble des informations ainsi que l’appel à communications sont à retrouver sur le site du Congrès.

Le dépôt des propositions est ouvert jusqu’au 1er novembre 2026.

Lieux d’échanges et de rencontres sur l’histoire de la langue française, les colloques biennaux de la Société Internationale de Diachronie du Français (SIDF) s’intéressent à tous les domaines de l’histoire de la langue française. Après la première édition à Nancy en 2011, à laquelle ont succédé celles de Cambridge 2014, Paris 2016, Neuchâtel 2018, Toulouse 2020 (annulé en raison de la situation sanitaire), Munich 2023 et Grenoble 2025, pour sa huitième édition le colloque se tiendra à l’Université de Strasbourg. Il sera l'occasion de rendre hommage au Professeur Claude Buridant.