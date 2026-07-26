Pascal Tonazzi, Le Paris de Jean de La Fontaine

On pourrait croire Jean de La Fontaine (1621-1695) presque exclusivement provincial et bon apôtre des animaux de ses forêts champenoises. Le fabuliste fut en réalité un Parisien qui s'inpira de la vie sociale intense de la capitale du royaume de France.

Dans ce livre, fruit de plusieurs années de recherches, on découvre les différents lieux de Paris dans lesquels il vécut jusqu'à celui où il mourut (rue Plâtrière, aujourd'hui rue Jean-Jacques Rousseau), ainsi que ceux qu'il fréquenta, comme par exemple le salon littéraire de Madame de La Fayette ou celui de sa muse, Madame de La sablière, qui l'hébergea pendant vingt ans.

L'œuvre poétique de La Fontainr comme sa correspondance, regorgent d'observations sur ses contemporains, nées de ses rencontres sur le Pont-Neuf, dans les rues de Paris, mais aussi chez ses amis Nicolas Fouquet, Molière en sa maison d'Auteuil, Jean Racine son cousin par alliance ou bien encore, parmi tant d'autres, François de La Rochefoucauld, Madame de Sévigné ...

Eloigné de la capitale, Jean de La Fontaine s'en languissait comme il l'écrivait à Mademoiselle de Champmeslé : "Je suis présentement d'une mélancolie qui ne pourra, je le sens, se dissiper qu'à mon retour à Paris."

Si la charmante ville de Château-Thierry le vit naître et eut toujours pour lui une grande importance sentimentale, c'est progressivement à Paris qu'il fit sa vie et qu'il y développa son immense talent littéraire.