Cahiers Jaurès, 2026/1 n° 259 : "Caricaturer les gauches françaises au pouvoir (1920-1930)"

Sommaire en ligne via Cairn…

Regards satiriques sur les gauches au pouvoir

Introduction

Par Yann Sambuis

« Cartel et Cie ». La critique du Cartel des gauches par la caricature

Par Jean-Étienne Dubois

Commentaires sur la guerre des gauches

La rivalité entre radicaux et socialistes lyonnais dans l’entre-deux-guerres vue par la presse satirique locale

Par Yann Sambuis

Les antifascistes caricaturés par les fascistes

Le Front populaire dans la caricature nationaliste française (1934-1938)

Par Antoine Limare

La « violence des rouges »

Le Front populaire vu par Roger Roy, dessinateur de Gringoire

Par Gilles Vergnon

Le Front populaire ignoré par la satire fasciste ?

Réflexions autour de la satire mise au pas en Italie fasciste

Par Mario Cuxac

—

Une recherche au long cours

Une histoire matérielle de la guerre franco-prussienne et des communes dans les grandes villes du sud de la France (Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux), 1870-1871.

Par Inès ben Slama

—

Assemblée générale de la SEJ du 28 mars 2026.

Rapports

Par Adeline Blaszkiewicz-Maison,

Gilles Candar, Frédéric Cépède, Emmanuel Jousse et Benoît Kermoal

Date de parution : 10/07/2026

Date de mise en ligne : 24/07/2026