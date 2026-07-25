Cahiers Jaurès, 2026/1 n° 259 : "Caricaturer les gauches françaises au pouvoir (1920-1930)"
Regards satiriques sur les gauches au pouvoir
Introduction
Par Yann Sambuis
« Cartel et Cie ». La critique du Cartel des gauches par la caricature
Commentaires sur la guerre des gauches
La rivalité entre radicaux et socialistes lyonnais dans l’entre-deux-guerres vue par la presse satirique locale
Par Yann Sambuis
Les antifascistes caricaturés par les fascistes
Le Front populaire dans la caricature nationaliste française (1934-1938)
Par Antoine Limare
La « violence des rouges »
Le Front populaire vu par Roger Roy, dessinateur de Gringoire
Par Gilles Vergnon
Le Front populaire ignoré par la satire fasciste ?
Réflexions autour de la satire mise au pas en Italie fasciste
Par Mario Cuxac
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Une recherche au long cours
Une histoire matérielle de la guerre franco-prussienne et des communes dans les grandes villes du sud de la France (Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux), 1870-1871.
Par Inès ben Slama
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Assemblée générale de la SEJ du 28 mars 2026.
Rapports
Par Adeline Blaszkiewicz-Maison,
Gilles Candar, Frédéric Cépède, Emmanuel Jousse et Benoît Kermoal
Date de parution : 10/07/2026
Date de mise en ligne : 24/07/2026