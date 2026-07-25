Cécile Van den Avenne, De la bouche même des indigènes. Échanges linguistiques et Afrique coloniale

Édition révisée et augmentée de l’ouvrage initialement paru aux éditions Vendémiaire (2017).

L’édition et l’impression de cet ouvrage ont été rendues possibles grâce au soutien financier du programme « Science ouverte pour les études africaines » (Fonds national pour la science ouverte, 2e édition) et de l’Institut des mondes africains (IMAF).

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« De la bouche même des indigènes ». On retrouve cette expression à l’ouverture d’écrits du xixe siècle, publiant des collectes de données linguistiques ou ethnographiques. Elle fonctionne comme un argument d’autorité, attestant de l’authenticité des faits décrits, et dispense de donner le nom des individus qui ont permis la production de ce savoir, ou quelque information que ce soit les concernant.

Partant de cette expression, ce livre propose de mettre au jour la part langagière de l’entreprise coloniale en Afrique de l’Ouest, en redonnant la voix à ceux qui ont été largement invisibilisés dans les archives. Deux langues servent de fil directeur dans cette histoire : le bambara, langue de commerce d’Afrique de l’Ouest, qui a accompagné les explorations puis la conquête militaire ; le français, langue coloniale, qui se diffuse et s’impose, de façon paradoxale, en tâchant de maintenir les Africains colonisés dans une place subalterne.

Récits de voyage, carnets de route, manuels de langue, correspondances, romans coloniaux, grammaires, dictionnaires, les sources mobilisées sont multiples et leur lecture attentive permet de retrouver la trace des interactions entre Africains et Européens.

Cette seconde édition permet d’y avoir accès et donne à voir la façon dont l’analyse s’est construite.

Cécile Van den Avenne est directrice d’études de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), sur la chaire « Pratiques langagières. Afrique-Europe (XIXe-XXIe siècles) », et membre de l’Institut des mondes africains (IMAF).

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On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur la première édition de cet ouvrage :

"Langue coloniale et langues d'Afrique", par P. Benetti.

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Sommaire en ligne sur OpenEdition…

Liste des sources transcrites

Remerciements

Introduction

Chapitre 1

Les langues de l’exploration

Chapitre 2

Conquérir par les mots

Chapitre 3

L’armée, laboratoire linguistique

Chapitre 4

L’œuvre linguistique des missionnaires

Chapitre 5

De la langue à l’ethnie

Chapitre 6

Écrire sa langue dans celle de l’autre

Chapitre 7

De l’authenticité du petit-nègre

Chapitre 8

La fabrique du français « aofien »

Chapitre 9

L’Empire vous répondConclusionBibliographie