Robert Dion, Louise-Hélène Filion, Hans-Jürgen Lüsebrink (dir.), Modernités connectées. Les transferts littéraires et culturels Québec-Allemagne (XIXe - XXIe s.)

Parler des « connexions » entre le Québec et l’Allemagne peut, à juste titre, surprendre. Le sentiment dominant est en effet que les deuxaires littéraires et culturelles ont été, durant la majeure partie de la période envisagée dans cet ouvrage, déconnectées. Et pourtant, le Québec a connu, de loin en loin, puis de plus en plus intensément, son heure allemande, de la même façon que l’Allemagne, ces dernières décennies, a accueilli à bras ouverts maints créateurs québécois, dont Robert Lepage, Marie Brassard, Michel Marc Bouchard ou encore le Cirque du Soleil. Ce sont ces relations à double sens entre le Québec et l’Allemagne, plus anciennes et plus étroites qu’on ne le pense, que ce livre met en évidence. Les études de cas, qui portent aussi bien sur des événements que sur des voyageurs, des écrivains ou des médiateurs, illustrent comment l’Allemagne a été pour le Québec – et, dans une certaine mesure également, le Québec moderne pour l’Allemagne – un « réservoir d’altérité », une source de réflexion pour penser et vivre la modernité autrement.

AVEC LES TEXTES DE : SOPHIE BOYER, ALEX DEMEULENAERE, HÉLÈNE DESTREMPES, ROBERT DION, LOUISE-HÉLÈNE FILION, HÉLÈNE FRÉDÉRICK, SUSANNE GREILICH, MARINA ORTRUD M. HERTRAMPF, FLORIAN LISSON, VIKTORIA SOPHIE LÜHR, HANS-JÜRGEN LÜSEBRINK, MICHEL MALLET, URSULA MATHIS-MOSER ET DAGMAR SCHMELZER.

Versions numériques accesibles en ligne…

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Robert Dion est professeur retraité de littératures québécoise et française à l’Université du Québec à Montréal.

Louise-Hélène Filion enseigne dans les programmes de français, d’allemand et d’humanités du Residential College de l’Université du Michigan à Ann Arbor.

Hans-Jürgen Lüsebrink est professeur sénior à l’Université de la Sarre (Allemagne) et professeur associé à l’Université Laval (Québec).