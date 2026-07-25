L'usage de la langue maternelle dans les sciences de la santé : Enjeux pédagogiques, scientifiques et professionnels (Errachidia, Maroc)

L'Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé d'Errachidia organise, les 28 et 29 novembre 2026, un colloque international sous le thème : L'usage de la langue maternelle dans les sciences de la santé : formation, stage clinique et communication thérapeutique avec le patient.

Ce colloque s'inscrit dans une préoccupation scientifique, pédagogique et professionnelle croissante relative aux questions de langue au sein des établissements de formation en santé et des espaces de soin et de prise en charge, en particulier dans les contextes où coexistent les langues officielles, les langues d'enseignement, les langues professionnelles et les langues quotidiennes utilisées par les citoyens pour exprimer leurs douleurs, leurs craintes, leurs attentes et leurs expériences de la maladie.

Si les sciences de la santé reposent sur des savoirs scientifiques précis, sur des protocoles thérapeutiques, ainsi que sur des compétences techniques et cliniques, elles ne peuvent, en profondeur, être séparées de la langue en tant que moyen de compréhension, d'interprétation, d'écoute, de communication et de construction de la confiance entre le professionnel de santé et le patient. La maladie n'est pas seulement vécue comme un trouble biologique ou clinique ; elle est également vécue comme une expérience humaine, culturelle, psychique et sociale, qui ne peut être comprise qu'à travers la langue par laquelle le patient exprime son être, son corps et sa souffrance.

Dans cette perspective, la langue maternelle soulève, au sein des sciences de la santé, des questions essentielles liées à la formation, au stage clinique, à la pratique professionnelle, à la communication clinique, à la qualité des soins, à la justice sanitaire, au droit du patient à la compréhension et à son droit d'être écouté dans une langue proche de son affectivité, de ses représentations et de sa culture.



Problématique du colloque

Le colloque part d'une problématique centrale que l'on peut formuler comme suit :

Dans quelle mesure l'usage de la langue maternelle dans les sciences de la santé, que ce soit dans la formation, dans le stage clinique ou dans la pratique professionnelle, peut-il contribuer à améliorer la qualité de la communication avec le patient, à renforcer la compréhension mutuelle et à accroître l'efficacité des soins de santé ?



Objectifs du colloque

Étudier la place de la langue maternelle dans les sciences de la santé, du point de vue de la formation, du stage clinique et de la pratique clinique

Analyser l'impact de la langue maternelle sur la communication entre les professionnels de santé et les patients

Mettre en évidence les relations entre la langue, la culture et les représentations sociales de la maladie, du corps et du traitement

Discuter le rôle de la langue maternelle dans le renforcement de l'éducation sanitaire et de la prévention

Réfléchir aux possibilités d'intégrer la dimension linguistique et culturelle dans les programmes de formation des infirmiers et des techniciens de santé

Étudier l'effet des défaillances de communication linguistique sur le diagnostic, l'adhésion au traitement et la sécurité thérapeutique

Échanger les expériences nationales et internationales relatives à l'usage des langues maternelles ou des langues locales dans les soins de santé

Proposer des recommandations pratiques à l'intention des établissements de formation en santé et des institutions de soin

Encourager la recherche scientifique pluridisciplinaire sur les questions de langue, de santé et de communication thérapeutique

Contribuer à l'élaboration d'une vision humaine et communicationnelle des soins, faisant du patient un acteur de son parcours thérapeutique et non un simple récepteur passif du service de santé



Axes du colloque

Axe 1 : Langue maternelle et communication thérapeutique avec le patient

Cet axe examine la place de la langue maternelle dans la construction de la relation thérapeutique entre le professionnel de santé et le patient, ainsi que son rôle dans l'écoute, l'explication du diagnostic, la clarification du traitement, la réassurance du patient, la gestion de la peur et de l'anxiété, et la facilitation de l'interaction avec les familles et les proches des patients.

Axe 2 : Langue maternelle et formation dans les sciences de la santé

Cet axe discute les possibilités d'usage de la langue maternelle dans la formation initiale et continue au sein des établissements des professions infirmières et des techniques de santé, notamment pour expliquer les concepts de santé, faciliter la compréhension et rapprocher le savoir scientifique des étudiants, sans compromettre la rigueur scientifique et terminologique.

Axe 3 : Langue maternelle, stages de terrain et stages cliniques

Cet axe met l'accent sur la présence de la langue maternelle dans les espaces de stage au sein des hôpitaux, des centres de santé et des institutions sociales, ainsi que sur la manière dont les étudiants stagiaires interagissent avec les patients dans leurs langues quotidiennes, avec les défis pédagogiques, professionnels et éthiques que cela soulève.

Axe 4 : Langue, culture et représentations de la maladie et du traitement

Cet axe s'intéresse aux relations entre la langue maternelle et les représentations culturelles et sociales de la maladie, du corps, de la douleur et du traitement, en analysant l'effet de ces représentations sur la demande de soins, l'acceptation du diagnostic et l'adhésion aux prescriptions médicales et infirmières.

Axe 5 : Langue maternelle, éducation sanitaire et prévention

Cet axe aborde le rôle de la langue maternelle dans les campagnes d'information, de sensibilisation et de prévention, en particulier dans les domaines de la santé maternelle et infantile, de la santé mentale, des maladies chroniques, de la santé sexuelle et reproductive, de la nutrition, de l'hygiène, de la santé scolaire et de la santé communautaire.

Axe 6 : Langue maternelle et sécurité thérapeutique

Cet axe traite du rapport entre la communication linguistique et la sécurité du patient, notamment lorsque les malentendus, la traduction imprécise ou l'insuffisance de communication entraînent des erreurs dans l'usage des médicaments, une non-adhésion au traitement ou une compréhension insuffisante des orientations de santé.

Axe 7 : Langue maternelle, justice sanitaire et droit du patient à la compréhension

Cet axe examine la dimension juridique et éthique de l'usage de la langue maternelle en santé, à partir du droit du patient à l'information, de son droit à la compréhension et de son droit à une participation consciente aux décisions liées à sa santé, à son corps et à son traitement.

Axe 8 : Plurilinguisme dans les institutions de santé

Cet axe discute la réalité du plurilinguisme dans les institutions de santé et les défis posés par la coexistence des langues nationales, officielles, étrangères et locales dans la communication entre professionnels de santé et patients, ainsi que dans la gestion des dossiers, des consignes, des consultations et des orientations thérapeutiques.

Axe 9 : Langue maternelle et santé mentale

Cet axe aborde l'importance de la langue maternelle dans l'expression de la douleur psychique, de la souffrance subjective, de l'anxiété, de la dépression, du traumatisme et des troubles psychiques, en soulignant l'effet d'une langue proche de l'affectivité du patient dans la construction de la confiance au sein de la relation thérapeutique et psychologique.

Axe 10 : Expériences internationales et comparaisons culturelles

Cet axe ouvre le champ aux études comparatives et aux expériences internationales ayant adopté les langues maternelles ou locales dans la communication sanitaire, la formation, la sensibilisation et la médiation thérapeutique, afin d'en dégager les enseignements possibles.



Publics concernés par la participation

Enseignants-chercheurs en sciences de la santé, en sciences infirmières, en médecine et en santé publique

Chercheurs en linguistique, sociolinguistique, analyse du discours et traduction

Chercheurs en psychologie, sociologie et anthropologie médicale

Cadres de santé, infirmiers et techniciens de santé

Doctorants, mastérants et étudiants chercheurs

Professionnels intervenant dans les domaines de la formation en santé et du stage clinique

Acteurs institutionnels et associatifs intéressés par l'éducation sanitaire et la communication avec les patients

Experts en communication sanitaire, médiation culturelle et santé communautaire



Conditions de participation

Le sujet de la communication doit être lié à l'un des axes du colloque

Le résumé doit comporter le titre de la communication, le nom du chercheur, sa qualité scientifique ou professionnelle et son institution d'appartenance

Le résumé doit compter entre 250 et 300 mots

Le résumé doit être accompagné de mots-clés ne dépassant pas cinq mots

La communication doit avoir un caractère scientifique, professionnel, de terrain ou comparatif

La communication doit respecter les exigences de la recherche scientifique, notamment la clarté de la problématique, de la méthodologie, des références et des résultats attendus

Les communications sont acceptées en arabe, en français, en anglais et en amazighe, selon la nature du sujet et les choix des chercheurs

Les résumés sont soumis à l'évaluation de la commission scientifique du colloque



Échéances importantes



Élément

Détail

Dernier délai d'envoi des résumés

30 août 2026

Annonce des résumés acceptés

30 septembre 2026

Dernier délai d'envoi du texte intégral de la communication

30 octobre 2026

Date de tenue du colloque

28 et 29 novembre 2026

Lieu de tenue

Complexe culturel Targua Errachidia



Résultats attendus du colloque

Développer la pédagogie de la formation dans les sciences de la santé

Améliorer la qualité de la communication entre les professionnels de santé et les patients

Renforcer la présence de la dimension linguistique et culturelle dans les stages cliniques

Soutenir l'éducation sanitaire dans une langue proche du citoyen

Renforcer la sécurité thérapeutique à travers une communication claire et compréhensible

Encourager la recherche scientifique dans le domaine de la langue et de la santé

Préparer une plateforme de réflexion sur l'intégration de la langue maternelle dans les programmes de formation, de sensibilisation et de pratique sanitaire

Publier les actes du colloque, après évaluation, dans un ouvrage collectif ou dans un numéro spécial d'une revue scientifique



Appel à participation

L'Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé d'Errachidia a le plaisir d'inviter les enseignants-chercheurs, les experts, les professionnels, les doctorants et les personnes intéressées par les questions de langue, de santé et de communication thérapeutique à participer à ce colloque international et à contribuer à enrichir le débat scientifique autour d'un thème d'une grande importance, touchant au cœur même de la relation entre le savoir sanitaire et l'être humain malade.

Ce colloque n'envisage pas la langue maternelle comme une simple question linguistique, mais comme une voie d'accès à une compréhension plus profonde du patient, à l'amélioration de la qualité des soins et à la réhabilitation de la dimension humaine dans la pratique sanitaire. Lorsque le patient comprend ce qui lui est dit et lorsqu'il peut exprimer sa douleur et ses craintes dans une langue qui lui est proche, les soins deviennent plus humains, plus efficaces et plus justes.

À cet égard, l'Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé d'Errachidia ouvre la participation à toutes les contributions scientifiques sérieuses abordant le thème du colloque sous des angles multiples : sanitaire, infirmier, médical, pédagogique, linguistique, psychologique, sociologique, anthropologique, éthique et juridique.



Contact

Adresse e-mail de correspondance : Colloque.langue.sante.ispitse@gmail.com



Comités

Comité consultatif :

Pr Mohamed HAJAOUI, psychologue clinicien

Pr Said BOUJRAF, neuropsychologue

Pr Rachid AALOINE, psychiatre

Pr Ismail RAMOUZ, psychiatre

Pr Zouhir SOUIRTI, neurologue

Pr Moulay Ismail ALALAOUI, psychologue clinicien

Pr Rachid RAZINI, enseignant permanent à l'ISPITS Errachidia

Comité scientifique :

Pr BALAHBIB Abdelali, maître de conférences à l'ISPITS Errachidia

Pr BOUCHAB Habiba, maître de conférences à l'ISPITS Errachidia

Pr FARID Omar, maître de conférences à l'ISPITS Errachidia

Pr HATTOUFI Kenza, maître de conférences à l'ISPITS Errachidia

Pr HMIDANI Abdelbassat, maître de conférences à l'ISPITS Errachidia

Pr EL KINANY Said, maître de conférences à l'ISPITS Errachidia

Pr LAMINE Imane, maître de conférences à l'ISPITS Errachidia

Pr LOULIDA Soumia, maître de conférences à l'ISPITS Errachidia

Pr NEKHLA Houria, maître de conférences à l'ISPITS Errachidia

Pr OU-ZINE Mohamed, maître de conférences à l'ISPITS Errachidia

Comité d'organisation :

MASDAN Morad, étudiant du master MQSS, ISPITS Errachidia

OUARAB Ali, étudiant du master MQSS, ISPITS Errachidia

CHOUAA Monsif, étudiant du master MQSS, ISPITS Errachidia

SASSIOUI Mohamed, étudiant du master PSITS, ISPITS Errachidia

TIFA Hassnae, étudiant du master PSITS, ISPITS Errachidia

SALIM Hind, enseignante permanente à l'ISPITS Errachidia

MORRAKICHI Mohamed, étudiant du master PSITS, ISPITS Errachidia

BOUSTAOUI Safae, étudiant du master MQSS, ISPITS Errachidia

AIT LKADI Jamila, étudiant du master PSITS, ISPITS Errachidia

ISMAILY Nouhila, étudiant du master PSITS, ISPITS Errachidia

CHEBRAOUI Abdellah, étudiant du master MQSS, ISPITS Errachidia

Pr HATOUFI Kenza, maître de conférences à l'ISPITS Errachidia



Supervision générale :

CHOUAA Monsif, étudiant du master MQSS, ISPITS Errachidia

OUARAB Ali, étudiant du master MQSS, ISPITS Errachidia

SASSIOUI Mohamed, étudiant du master PSITS, ISPITS Errachidia

MASDAN Morad, étudiant du master MQSS, ISPITS Errachidia

MORRAKICHI Mohamed, étudiant du master PSITS, ISPITS Errachidia



Chargé de communication :

EDDAKAKI Sami



Coordination générale :

Pr HAJAOUI Mohamed, directeur de l'ISPITS Errachidia

Pr SALIM Hind, enseignante permanente à l'ISPITS Errachidia

Pr Rachid RAZINI, enseignant permanent à l'ISPITS Errachidia