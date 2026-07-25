Appel à candidatures pour le Prix Hungarica 2026/27

d'un montant de 4000 Euros

Conditions de candidature : avoir soutenu, en langue française, une thèse de doctorat en Lettres, Arts, Economie, Droit ou Sciences humaines et sociales sur la Hongrie et son environnement européen (la dimension comparatiste est bienvenue), pour l'obtention d'un diplôme de doctorat attribué depuis moins de 5 ans.

Outre le Prix de thèse, le jury peut décider d'octroyer un accessit de 2000 Euros à un travail de Master 2 non professionnel, mention bien ou plus.

Pour le Prix Hungarica 2026, la thèse de doctorat ou le mémoire de Master 2 doit avoir été soutenu entre le 1er janvier

Le dossier de candidature comprend :

- La thèse ou le mémoire

- L’attestation du diplôme et rapports de soutenance de thèse - Lettre de candidature motivée

- CV et liste des publications

Les candidats sont invités à adresser leur dossier avant 11 janvier 2027, en deux exemplaires, à :

Madame Antoinette Daridan,

Association des Amis de la Culture Hongroise 60 rue Boissière, 75116 Paris

Le jury accepte désormais aussi des dossiers sous forme de fichier informatique.

Pour faciliter la gestion, il est recommandé de signaler une candidature probable à l'avance (antoinette.daridan@orange.fr)

Pour tout renseignement complémentaire :

https://www.magyarophil.fr/les-prix

https://culture.hu/fr/paris/applications/prix-hungarica

Le Prix Hungarica a été créé par l’Association des Amis de la Culture Hongroise et bénéficie du soutien généreux de Forvis-Mazars.