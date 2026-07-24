Plateau21, n° 1 : "Marges et contre-voies(x). De la liste au tweet : les micro-textes au sein des écritures scéniques et textuelles contemporaines" (dir. Sandrine Le Pors, Pénélope Dechaufour)

Ce premier numéro de la revue électronique Plateaux 21 propose une trajectoire réflexive sur des objets discursifs singuliers parfois présents au sein des écritures scéniques et textuelles contemporaines : listes, inventaires, chansons, lettres, courriels, tweets, SMS ou encore messages vocaux. Autant de stratégies de langage qui, pour les écritures théâtrales en général, et dans une œuvre théâtrale en particulier, répondent à différents usages, se situent au croisement de différents champs sémiotiques et relèvent d’expérimentations très diverses mais qui, toujours, ouvrent des voies(voix) de traverse et agissent, en regard des voix principales, comme des « contre-voix » (Le Pors, 2011, p.62). Il s’agit ici de nous interroger sur les enjeux poétiques, dramaturgiques et esthétiques de ces présences structurantes qui, bien que parfois discrètes, instaurent une hybridité motrice dans la construction d’une perception. […]

Lire la suite du texte introductif…

Retrouver sur Fabula l'appel à contributions…

—

Sommaire

Introduction

Sandrine LE PORS, Pénélope DECHAUFOUR

L'introduction revient sur les enjeux de ce premier dossier thématique de la revue Plateaux 21 et en présente le contenu.

Lire la suite

Ouvrir le sens

Les inserts, une dramaturgie du déplacement

Sandrine LE PORS, Michel SIMONOT

Sandrine Le Pors a proposé à Michel Simonot de dialoguer avec elle autour de la pratique des inserts (listes, tweets et citations) dans trois pièces de l’auteur : Le but de Roberto Carlos, Delta Charlie Delta et Traverser la cendre. Leur échange éclaire et précise les rapports que les inserts entretiennent, dans cette trilogie, avec le témoignage, le jeu temporel et le travail de la langue. Revenant tout particulièrement sur ce que ces inserts convoquent, sur ce qu’ils centrent, décentrent...

Lire la suite

Langue et dramaturgie labile

La dramaturgie-jazz de Koffi Kwahulé : fugue, chicane et ligne de fuite

Sylvie CHALAYE

Cet article analyse les effets dramaturgiques des listes, inventaires, décrochements, égrainages, fables, chansonnettes, calligrammes, ritournelles... qui émaillent l’écriture des pièces de Koffi Kwahulé et relèvent d’un geste jazz, autrement dit d'une dynamique dramatique et musicale faite d’échappées, de bifurcations, de ruptures, de tremblements, d’inattendus aux enjeux aussi poétiques que politiques.

Lire la suite

Les micros-textes dans les dramaturgies postcoloniales afro-diasporiques : une pratique du décentrement

Pénélope DECHAUFOUR

Cet article explore les enjeux de certains micros-textes présents dans les dramaturgies d'Afrique subsaharienne francophone. En prenant exemple sur une série d'inserts allant de la lettre au conte, de la chanson à la liste de noms en passant par les didascalies mais en s'appuyant aussi sur les phénomènes d'hétérolinguisme et d'intertextualité, ce sont des gestes artisitiques porteurs de sens qui se dégagent : hybrider (au sens où l'entend le théoricien postcolonial Homi K. Bhabha), incruster, enchâsser et "dissé-nommer" (pour reprendre...

Lire la suite

La chanson comme pivot dramatique

Aux marges du conflit dramatique : la chanson dans les pièces de Fabrice Melquiot

Iris CARRÉ-DRÉAN

Dans l’œuvre protéiforme et rhapsodique de Fabrice Melquiot, les chansons occupent une grande place, qu’elles soient insérées dans le dialogue ou qu’elles soient présentes presque à parts égales avec ce dernier, au sein de la macrostructure. Le dialogue porte le conflit dramatique dans les pièces de l’auteur et, respectant la structure aristo-hegelienne, mène l’intrigue jusqu’à la catastrophe. Le surgissement de la chanson marque alors un écart, rendant compte d’autres interactions entre les personnages. Contre-voix aux paroles antagonistes, la chanson ouvre...

Lire la suite

Chansons et radio : le personnage-fantôme chez Melquiot, Hilling et Cartwright

Ariane ISSARTEL

Cet article se propose d’explorer la place de la chanson de radio dans les textes de théâtre contemporain. Depuis la révolution industrielle et l’arrivée de la musique enregistrée dans les foyers, on peut entendre son chanteur préféré partout dans le monde, au même moment, en le répétant à l’infini. En perdant son corps, la chanson devient le fantôme qui peut hanter tous les foyers. De toutes les modalités de présence d’une chanson dans les textes de théâtre, l’irruption par la...

Lire la suite

Un nouveau rapport à l'intime

La liste dans les dramaturgies de la maladie au « je » (France, Québec)

Pauline BOUCHET

L’article cherche à montrer, dans un corpus français et québécois (Camille Paré-Poirier, Tiago Rodrigues, Audrey Talbot, Gwendoline Soublin, Élise Vigier), comment dans les dramaturgies contemporaines qui mettent en scène la maladie au « je » se composent des partitions de gestes des soigné.e.s et des soignant.e.s autour de listes qui finissent par informer l'écriture de manière poétique. Ces dramaturgies de la maladie réinvestissent poétiquement le jargon médical, en font une langue extraite de son contexte et souvent adressée au public...

Lire la suite

Lettres, mails et messages vocaux : des dramaturgies de l’intimité distante

Youn LE GUERN-HERRY

À travers de l’étude de trois pièces d’autrices contemporaines — Sasha Marianna Salzmann, Olivia Wenzel et Ebru Nihan Celkan — l’article analyse la fonction des extraits de communication intégrés au texte dramatique (lettres, courriels, messages vocaux) et la manière dont ils produisent une forme d’intimité distante. Ces œuvres mettent en scène des personnages tiraillés parce qu’ancrés dans des réalités multiples, entre lesquelles la communication ne va pas de soi. L’analyse s’attache à la complexification de la structure dramatique ainsi qu’à...

Lire la suite

Les micros-textes : un enjeu performatif

De la punchline au haïku : fonctions et matérialités de textes à performer dans le théâtre de Rodrigo García

Laurent BERGER

Cet article propose d’analyser comment la fragmentation, comme principe structurant de l’écriture dramatique de Rodrigo García, se déploie dans les œuvres selon une logique fractale, où l’autonomie des unités textuelles se décline à tous les niveaux : séquences, listes, micro-textes. Il met en évidence les fonctions plurielles de ces micro-textes : opérateurs d’association, dispositifs de projection imaginaire et matrices de narrativité minimale. Toutefois, ces formes brèves relèvent moins d’une visée narrative que d’une fonction critique, en ce qu’elles produisent des...

Lire la suite

Énumérer ad libitum : la quête de l’absolu dans Nexus de l’adoration de Joris Lacoste

Anna THIRIOT

Cet article propose une réflexion sur les enjeux théâtraux de la liste à partir du spectacle Nexus de l’adoration de Joris Lacoste. L’attention est portée sur l’énonciation de la liste, l’hétérogénéité de ses contenus et l’exposition d’éléments discursifs inhabituels sur les scènes théâtrales. Cette étude se penche sur ce qu’elle révèle d’une dramaturgie de l’exhaustivité. La liste comme principe structurant du spectacle devient ici l’occasion pour le metteur en scène de nommer et de célébrer la totalité du monde, quitte...

Lire la suite

Témoignages

Typologie de micro-textes composés dans un village Santhal

Jean-Frédéric CHEVALLIER

Poursuivant l’étude des modalités de fabrication et des effets esthétiques des mots sur les scènes contemporaines, Jean-Frédéric Chevallier s’attache à analyser les micro-textes composés collectivement en santhali, bengali, anglais ou français pour les spectacles de danse-théâtre qu’il a mis en scène dans le village tribal de Borotalpada, au Bengale (Inde), de 2008 à 2023. Afin d’aborder de manière dynamique les natures variées de ces interventions langagières et de ces paroles éclatées, il dresse la typologie de leurs modes opératoires et...

Lire la suite

Vers une dramaturgie des traces : composer nos liens à l’ère numérique

Mona DAHDOUH RECORDIER

Cet article analyse l’intégration scénique des micro-textes dans la réécriture contemporaine de la correspondance Camus–Casarès. Lettres, SMS et messages vocaux sont explorés comme contre-voix fragmentaires, dispersées et polyphoniques, générant sur scène une dramaturgie des traces. La superposition de temporalités différées et instantanées et la coexistence des dimensions du réel (physique, virtuel et imaginaire) traduisent le malaise relationnel et l’instabilité de l’intime contemporain. La décorrélation entre interprète et texte, les différents degrés d’incarnation et le dédoublement des personnages via les médias...

Lire la suite