Frédéric Chapot, Agnès Arbo, Béatrice Guion, Jean-Luc Vix (dir.), La traduction et ses enjeux, de l'Antiquité gréco-romaine à l'âge classique

Ce recueil d’études analyse les continuités et les éléments de rupture qu’on peut percevoir dans les méthodes et les finalités des traductions, en considérant le temps long qui va de l’Antiquité à l’âge classique. Il est structuré autour de trois jalons : les traductions entre le latin, le grec et l’hébreu dans l’Antiquité romaine ; les enjeux religieux dans l’Antiquité tardive, notamment autour de l’œuvre de Flavius Josèphe et de la Bible ; enfin, de la Renaissance à l’orée du xviiie siècle), les traductions littéraires dans leur variété : du grec au latin, du latin ou du grec aux langues vernaculaires, et même du français au latin. Traduire, c’est composer avec l’altérité, et les degrés entre une fidélité littéraliste et une adaptation libre se révèlent infinis, variables selon le statut du texte source, la finalité de la traduction, le public visé.

—

Frédéric Chapot est professeur de latin à l’Université de Strasbourg et membre de l’UR 3094 « Centre d’analyse des rhétoriques religieuses de l’Antiquité » (CARRA).

Agnès Molinier-Arbo est professeur de latin à l’Université de Strasbourg et directrice de l’UR 3094 « Centre d’analyse des rhétoriques religieuses de l’Antiquité » (CARRA).

Béatrice Guion est professeur de littérature française du xviie siècle à l’Université de Strasbourg et membre de l’UR 1337 « Configurations littéraires ».

Jean-Luc Vix est maître de conférences émérite de langue et littérature grecques à l’Université de Strasbourg et membre de l’UR 3094 « Centre d’analyse des rhétoriques religieuses de l’Antiquité » (CARRA).