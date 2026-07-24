Elaine Després, Hélène Machinal (dir.), Temporalités alternatives. Uchronies et mondes parallèles

Depuis le XIXe siècle, notre manière d’envisager le temps s’est complexifiée, donnant lieu à des formes narratives inédites peuplées de réalités alternatives et de mondes parallèles. Comment la perception humaine du temps, à l’heure des avancées de la physique quantique — telle l’expérience de pensée du chat de Schrödinger —, a-t-elle infléchi l’évolution des genres, notamment l’uchronie et la science-fiction ? Quel est l’avenir de ces formes narratives dans nos sociétés dites « écraniques », où foisonnent plus que jamais les possibles, et où la technologie soulève des questionnements quant au devenir posthumain de notre espèce ?

Dans un monde où le temps semble s’accélérer dans un enchaînement de crises politiques, éthiques et existentielles, les œuvres à l’étude offrent un recul salutaire. Elles nous invitent à réévaluer les options non seulement de la collectivité, mais aussi des individus, dont elles poursuivent les trajectoires jusque dans leurs bifurcations les plus infimes.

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Elaine Després est professeure adjointe au Département d’études littéraires à l’Université du Québec à Montréal.

Hélène Machinal est professeure en études anglophones à l’Université Rennes 2 et membre d’ACE.