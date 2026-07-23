Contrat doctoral "Intelligence Artificielle et Création scénique" (Lille)

Appel à candidatures

Contrat doctoral polytechnique en Intelligence Artificielle et Création scénique

Dans le cadre du développement des recherches interdisciplinaires, à la croisée des sciences informatiques, des sciences humaines et sociales et surtout des pratiques artistiques contemporaines, MUSE (ComMunication, Société et Environnement) de l’Institut Catholique de Lille, le Laboratoire d’Automatique, de Mécanique et d’Informatique Industrielles et Humaines LAMIH-UMR CNRS 8201 et le Laboratoire de Recherche Sociétés et Humanités (LARSH) de l’Université Polytechnique Hauts-de-France lance un appel à candidatures pour un contrat doctoral portant sur les relations entre intelligence artificielle (IA) et création scénique (spectacle vivant et performances).

Contexte et objectifs

Les mutations technologiques ont, tout en transformant profondément notre environnement

quotidien, ouvert la voie à de nouvelles configurations du corps et de la figure humaine. Marquées par

l’émergence d’un paradigme corporel inédit, elles suscitent un trouble croissant dans les modes de

représentation du vivant. Ces nouveaux dispositifs, en particulier l’intelligence artificielle interrogent

les mutations de nos usages et de nos perceptions, tout en redéfinissant les frontières entre le vivant et

le technologique. Les expériences artistiques, intégrant par l’IA générative contribuent à l’émergence

de nouvelles formes de mise en scène.

Ce doctorat polytechnique vise à explorer ces transformations, en articulant une approche

interdisciplinaire, analytique, théorique et expérimentale. Le projet pourra s’inscrire dans des champs

de l’esthétique computationnelle, de l’analyse et de création scéniques et performatives assistées par

IA, des enjeux éthiques de la création numérique, ou encore de nouvelles formes de collaboration entre

humains et technologies.

En effet, l’intégration de l’IA, d’apprentissage comme de génération, aux différents aspects de la

création scénique amène à se poser la question de l’intelligence et de la création, en ce qu’elles sont

fondamentalement communes à l’humain et au numérique ou spécifiques. Il s’agira donc de se pencher

sur les fondamentaux de l’IA, notamment dans sa dimension informatique, et de l’humain afin d’y voir

plus clair sur ce qui est partagé et ce qui est distinctif. Pour cela, seule une approche philosophique,

telle qu’elle fût à l’origine de l’informatique, permet d'ouvrir à une réflexion profonde sur la

responsabilité du métier de l'intégration du numérique à la création scénique et performative.

Les propositions articulant recherche-création, expérimentation numérique et développement concret

de dispositifs IA seront particulièrement appréciées. Les candidats pourront notamment inscrire leur

projet dans les enjeux de captation immersive, d’environnements VR/AR, d’avatars, d’écriture

scénique assistée par IA, d’interactions entre acteurs vivants, artefacts numériques et spectateurs, ainsi

que dans des approches de simulation, d’aide à la décision ou d’évaluation de la réception.

Axes de recherche possibles

- Approche expérimentale et recherche-création

- Digitalisation du processus de création

- Approches historiques et comparatives des technologies créatives

- Dispositifs, interfaces, données et fabrique du corps

- Corps, scène et intelligence artificielle

- Esthétiques, sensations et expériences

- Anthropologie, enjeux éthiques et devenir humain

Profil recherché

- Master (ou équivalent) en arts, design, informatique, humanités numériques ou discipline connexe

- Intérêt marqué pour les approches interdisciplinaires et pour les créations scéniques et artistiques

- Compétences en programmation (souhaitées mais non obligatoires selon le projet)

- Expérience artistique ou pratique créative appréciée (attention en bas on dit qu’il doit avoir une

expérience)

- Capacité à développer une réflexion analytique et théorique

Encadrement et environnement

Le doctorant ou la doctorante sera intégré(e) au sein de l’ED PHF, bénéficiant d’un encadrement croisé

entre chercheurs en IA et enseignants-chercheurs en arts ou sciences humaines. Des collaborations

avec des institutions culturelles ou artistiques pourront être envisagées.

Durée et financement

Contrat doctoral de 3 ans, financé selon les modalités en vigueur.

Formation

- Le.la candidat.e doit être titulaire d'un Master en en arts, design, informatique, humanités numériques

ou discipline connexe.

- Le.la candidat.e doit avoir une pratique de la création artistique et une maîtrise du numérique.

- Des connaissances en humanités numériques seront des atouts importants pour l'obtention du

contrat.

Compétences linguistiques

- La maîtrise de l'anglais est fortement recommandée.

Attentes spécifiques

- Être motivé.e à tenir un rôle actif dans le programme de recherche et les activités de l'équipe IaSkene.

Modalités de candidature

Le dossier devra comprendre :

- Un CV détaillé

- Une lettre de motivation

- Un projet de recherche (5 à 10 pages avec une bibliographie indicative et un calendrier)

- Un portfolio (le cas échéant)

- Relevés de notes et diplômes

Les candidats retenus sur liste restreinte seront auditionnés par vidéoconférence le 2 septembre.

Les candidats intéressés seront invités à envoyer leur dossier de candidature par courriel à Amos FERGOMBE (amos.fergombe@uphf.fr) et Zineb MAJDOULI (zineb.majdouli@univ-catholille.fr) avant le 15 août 2026.