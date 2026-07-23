Contrat doctoral "Intelligence Artificielle et Création scénique" (Lille)
Appel à candidatures
Contrat doctoral polytechnique en Intelligence Artificielle et Création scénique
Dans le cadre du développement des recherches interdisciplinaires, à la croisée des sciences informatiques, des sciences humaines et sociales et surtout des pratiques artistiques contemporaines, MUSE (ComMunication, Société et Environnement) de l’Institut Catholique de Lille, le Laboratoire d’Automatique, de Mécanique et d’Informatique Industrielles et Humaines LAMIH-UMR CNRS 8201 et le Laboratoire de Recherche Sociétés et Humanités (LARSH) de l’Université Polytechnique Hauts-de-France lance un appel à candidatures pour un contrat doctoral portant sur les relations entre intelligence artificielle (IA) et création scénique (spectacle vivant et performances).
Contexte et objectifs
Les mutations technologiques ont, tout en transformant profondément notre environnement
quotidien, ouvert la voie à de nouvelles configurations du corps et de la figure humaine. Marquées par
l’émergence d’un paradigme corporel inédit, elles suscitent un trouble croissant dans les modes de
représentation du vivant. Ces nouveaux dispositifs, en particulier l’intelligence artificielle interrogent
les mutations de nos usages et de nos perceptions, tout en redéfinissant les frontières entre le vivant et
le technologique. Les expériences artistiques, intégrant par l’IA générative contribuent à l’émergence
de nouvelles formes de mise en scène.
Ce doctorat polytechnique vise à explorer ces transformations, en articulant une approche
interdisciplinaire, analytique, théorique et expérimentale. Le projet pourra s’inscrire dans des champs
de l’esthétique computationnelle, de l’analyse et de création scéniques et performatives assistées par
IA, des enjeux éthiques de la création numérique, ou encore de nouvelles formes de collaboration entre
humains et technologies.
En effet, l’intégration de l’IA, d’apprentissage comme de génération, aux différents aspects de la
création scénique amène à se poser la question de l’intelligence et de la création, en ce qu’elles sont
fondamentalement communes à l’humain et au numérique ou spécifiques. Il s’agira donc de se pencher
sur les fondamentaux de l’IA, notamment dans sa dimension informatique, et de l’humain afin d’y voir
plus clair sur ce qui est partagé et ce qui est distinctif. Pour cela, seule une approche philosophique,
telle qu’elle fût à l’origine de l’informatique, permet d'ouvrir à une réflexion profonde sur la
responsabilité du métier de l'intégration du numérique à la création scénique et performative.
Les propositions articulant recherche-création, expérimentation numérique et développement concret
de dispositifs IA seront particulièrement appréciées. Les candidats pourront notamment inscrire leur
projet dans les enjeux de captation immersive, d’environnements VR/AR, d’avatars, d’écriture
scénique assistée par IA, d’interactions entre acteurs vivants, artefacts numériques et spectateurs, ainsi
que dans des approches de simulation, d’aide à la décision ou d’évaluation de la réception.
Axes de recherche possibles
- Approche expérimentale et recherche-création
- Digitalisation du processus de création
- Approches historiques et comparatives des technologies créatives
- Dispositifs, interfaces, données et fabrique du corps
- Corps, scène et intelligence artificielle
- Esthétiques, sensations et expériences
- Anthropologie, enjeux éthiques et devenir humain
Profil recherché
- Master (ou équivalent) en arts, design, informatique, humanités numériques ou discipline connexe
- Intérêt marqué pour les approches interdisciplinaires et pour les créations scéniques et artistiques
- Compétences en programmation (souhaitées mais non obligatoires selon le projet)
- Expérience artistique ou pratique créative appréciée (attention en bas on dit qu’il doit avoir une
expérience)
- Capacité à développer une réflexion analytique et théorique
Encadrement et environnement
Le doctorant ou la doctorante sera intégré(e) au sein de l’ED PHF, bénéficiant d’un encadrement croisé
entre chercheurs en IA et enseignants-chercheurs en arts ou sciences humaines. Des collaborations
avec des institutions culturelles ou artistiques pourront être envisagées.
Durée et financement
Contrat doctoral de 3 ans, financé selon les modalités en vigueur.
Formation
- Le.la candidat.e doit être titulaire d'un Master en en arts, design, informatique, humanités numériques
ou discipline connexe.
- Le.la candidat.e doit avoir une pratique de la création artistique et une maîtrise du numérique.
- Des connaissances en humanités numériques seront des atouts importants pour l'obtention du
contrat.
Compétences linguistiques
- La maîtrise de l'anglais est fortement recommandée.
Attentes spécifiques
- Être motivé.e à tenir un rôle actif dans le programme de recherche et les activités de l'équipe IaSkene.
Modalités de candidature
Le dossier devra comprendre :
- Un CV détaillé
- Une lettre de motivation
- Un projet de recherche (5 à 10 pages avec une bibliographie indicative et un calendrier)
- Un portfolio (le cas échéant)
- Relevés de notes et diplômes
Les candidats retenus sur liste restreinte seront auditionnés par vidéoconférence le 2 septembre.
Les candidats intéressés seront invités à envoyer leur dossier de candidature par courriel à Amos FERGOMBE (amos.fergombe@uphf.fr) et Zineb MAJDOULI (zineb.majdouli@univ-catholille.fr) avant le 15 août 2026.