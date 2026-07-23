Cahier Valery Larbaud, n° 64 (2028)

Le Cahier Valery Larbaud n° 64 de 2028 sera consacré au Prix Valery-Larbaud des années 1970. Cette décennie a vu le jury distinguer des écrivains, des traducteurs et des critiques dont les œuvres témoignent de la diversité des formes et des orientations de la création littéraire de l'époque.

1970 : Henri Thomas pour l'ensemble de son œuvre

1971 : Guy Rohou, Le Bateau des Iles (Gallimard)

1972 : Jean-Marie Gustave Le Clézio, pour Haï et Frida Weissman, pour l'ensemble de leur oeuvre

1973 : Georges Perros, Papiers collés I, II (Gallimard)

1974 : Pierre Leyris, pour la traduction des œuvres de William Blake (Aubier Flammarion)

1975 : Muriel Cerf, Le Diable vert (Mercure de France)

1976 : Marcel Thiry, Toi qui pâlis au nom de Vancouver (Seghers)

1977 : Jean Blot, Les Cosmopolites (Gallimard) • Françoise Lioure, Correspondance Larbaud Ray I, II, III (Gallimard)

1978 : Philippe Jaccottet, pour l'ensemble de son œuvre

1979 : Georges Piroué, Feux et lieux (Denoël)

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Les contributions pourront prendre la forme d'une étude consacrée à l'un des lauréats, envisagé à travers le Prix Valery-Larbaud ou l'ouvrage distingué, ou proposer une réflexion plus transversale sur ce que l'on pourrait appeler la « géographie littéraire » du Prix durant les années 1970. Quels choix esthétiques, quelles orientations intellectuelles ou quelles conceptions de la littérature se dessinent à travers ce palmarès ? Que révèlent ces distinctions des ambitions du jury et de la place du Prix dans le paysage littéraire de la décennie ?

Au-delà de l'étude des œuvres et des auteurs récompensés, ce numéro entend contribuer à une histoire du Prix Valery-Larbaud en interrogeant son rôle dans le champ littéraire des années 1970. Il s'agira notamment d'évaluer dans quelle mesure les choix du jury accompagnent, anticipent ou, au contraire, se distinguent des grandes évolutions esthétiques de la décennie, ainsi que de mesurer la place accordée à des écrivains aujourd'hui consacrés ou, à l'inverse, quelque peu négligés.

Les approches pourront relever de l'histoire littéraire, de la poétique, de la réception, de la sociologie de la littérature, de l'histoire de l'édition ou encore des études de traduction, dès lors qu'elles éclairent les enjeux du Prix Valery-Larbaud au cours de cette décennie.

Deux articles sont d'ores et déjà prévus : Marina Salles consacrera un texte sur Haï de Le Clézio, tandis que Sylvie Ducas proposera une réflexion d'ensemble sur le Prix Valery-Larbaud au cours des années 1970.

Afin d'accompagner les auteurs dans leurs recherches, Delphine Viellard pourra mettre à leur disposition la documentation relative à la remise du Prix : articles de presse, discours des lauréats et des membres du jury, concernant soit l'ensemble de la décennie, soit un lauréat en particulier.

Les propositions d'articles, qu'elles portent sur un auteur, une œuvre, la réception du Prix ou une approche transversale de la décennie, sont attendues pour le 15 septembre 2026.

Les auteurs seront informés de la décision du comité de rédaction au début du mois d'octobre 2026. Les contributions sont attendues pour la mi-décembre 2027.

Pour tout renseignement supplémentaire :

Delphine Viellard, delphine.viellard@gmail.com