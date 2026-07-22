Journée d'études sur W ou le souvenir d'enfance (BnF, Site François Mitterrand)

W ou le souvenir d'enfance a été inscrit au programme du concours des E.N.S. pour la session 2027. À cette occasion, une journée d'études est consacrée à l'oeuvre de Perec, à la BnF. en partenariat avec le lycée Louis Le Grand.

Différents aspects de l'œuvre seront abordés (le lien avec l'histoire, Perec et la judéité, Perec et la politique...). Les titres des interventions seront précisés à la rentrée, de même que les liens d'inscription pour suivre les travaux en visioconférence pour les personnes intéressées ne pouvant se déplacer à Paris.

Découvrir sur Fabula le programme provisoire…