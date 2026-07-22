Florence Lautel-Ribstein et Jean-Claude Lebrun (dir.), La Lionne de Bruxelles et de la traduction. Mélanges en l’honneur de Françoise Wuilmart

Collectif

La Lionne de Bruxelles et de la traduction. Mélanges en l’honneur de Françoise Wuilmart

Sous la direction de Florence Lautel-Ribstein et Jean-Claude Lebrun

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 720, 2026.

Françoise Wuilmart, l’une des grandes traductrices de textes majeurs du XXe siècle, tel Le Principe espérance d’Ernst Bloch, est aussi une enseignante et une théoricienne de premier plan. Une trentaine de ses pairs témoignent dans ce volume de leur admiration pour sa personne et son engagement.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406203193 - au prix de 87 euros