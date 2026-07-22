Arnaud Saura-Ziegelmeyer (dir.), Tintinnabula, cloches et clochettes, de l’Antiquité au XXIe siècle.

Tintinnabula, cloches et clochettes, de l’Antiquité au XXIe siècle

Sous la direction de Arnaud Saura-Ziegelmeyer

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 719, 2026.

Objet phare de la culture chrétienne occidentale et des paysages sonores, la cloche a connu une histoire multiforme et complexe, mais toujours très riche. Le présent volume collectif propose une analyse de l’objet sur le temps long avec des contributions issues de différentes disciplines académiques.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406199151 - au prix de 96 EUR.