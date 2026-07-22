Jérôme Hankins

La Raison d’être du théâtre selon Edward Bond

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études sur le théâtre et les arts de la scène », n° 43, 2026.

La poétique du théâtre élaborée par Edward Bond est la plus considérable de notre temps, synthèse critique des pensées de Stanislavski et de Brecht. Pour Bond, le drame ne traite pas de la vie, il participe de la vie, et doit aider le spectateur à toucher l’« objet invisible », véritable témoin de notre humanité.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406197638 - au prix de 102 EUR.