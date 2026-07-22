Revue
Nouvelle parution
The Balzac Review / Revue Balzac The Balzac Review / Revue Balzac 2026, n° 9 :

The Balzac Review / Revue Balzac The Balzac Review / Revue Balzac 2026, n° 9 : "Théories du roman" (Jacques-David Ebguy, dir.)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Revue Balzac", 2026
  • EAN : 9782406210078
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-21008-5
  • ISSN : 2646-2044
  • Numéro : 9
  • 255 pages
  • Prix : 30EUR.
  • Date de publication :
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)

The Balzac Review / Revue Balzac 2026, n° 9. Théories du roman / Theories of the novel

Sous la direction de Jacques-David Ebguy

Paris, Classiques Garnier, coll. « Revue Balzac », n° 9, 2026.

La Revue Balzac entend ouvrir de nouvelles perspectives critiques à la recherche balzacienne. Annuelle et bilingue, elle présente un profil résolument international.

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