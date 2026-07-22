The Balzac Review / Revue Balzac The Balzac Review / Revue Balzac 2026, n° 9 : "Théories du roman" (Jacques-David Ebguy, dir.)

The Balzac Review / Revue Balzac 2026, n° 9. Théories du roman / Theories of the novel

Sous la direction de Jacques-David Ebguy

Paris, Classiques Garnier, coll. « Revue Balzac », n° 9, 2026.

La Revue Balzac entend ouvrir de nouvelles perspectives critiques à la recherche balzacienne. Annuelle et bilingue, elle présente un profil résolument international.

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