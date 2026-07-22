The Balzac Review / Revue Balzac The Balzac Review / Revue Balzac 2026, n° 9 : "Théories du roman" (Jacques-David Ebguy, dir.)
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)
The Balzac Review / Revue Balzac 2026, n° 9. Théories du roman / Theories of the novel
Sous la direction de Jacques-David Ebguy
Paris, Classiques Garnier, coll. « Revue Balzac », n° 9, 2026.
La Revue Balzac entend ouvrir de nouvelles perspectives critiques à la recherche balzacienne. Annuelle et bilingue, elle présente un profil résolument international.