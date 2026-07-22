Philip Benedict

La Pacification impossible ? Le Midi (décembre 1561 - mai 1562)

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque d’histoire de la Renaissance », n° 36, 2026.

En retraçant le cours des missions de pacification confiées à Antoine de Crussol et Blaise de Monluc en décembre 1561, ce livre propose une analyse renouvelée du cours des événements qui ont conduit au déclenchement de la première guerre de Religion dans le Midi.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406204985 - au prix de 76 EUR.