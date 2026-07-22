L’École universitaire de recherche ArTeC inaugure sa collection numérique "Émergence"(en accès libre) avec un essai d’Assia Musitelli Chabane :

Cueillette de gestes. Une exploration de la sociabilité dans la neurodiversité…

Cueillette de gestes est un projet de recherche-création qui interroge les normes de la sociabilité à partir des gestes inconscients, des micro-comportements corporels et des formes de communication incarnées, en particulier dans des contextes liés à la neurodiversité. À travers des entretiens, une mise en perspective théorique de la sociabilité, des études de gestes et des études critiques sur la normalisation des comportements, elle met en lumière les tensions, les ajustements et les potentialités de ces formes de sociabilité gestuelle.

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La collection numérique et en accès libre "Émergence" est une initiative du pôle éditorial ArTeC, en collaboration avec Les Ateliers de [sens public], qui expérimente de nouvelles méthodes d’édition via notamment la plateforme collaborative Stylo (Huma-Num) et la chaîne éditoriale Le Pressoir. Elle valorise les projets éditoriaux de (ou sur la) recherche-création de la communauté ArTeC, réalisés avant la soutenance de thèse, ainsi que des alumni ArTeC, sélectionnés par le comité scientifique du pôle éditorial, en charge de l’évaluation des candidatures.

Initialement pensé pour accueillir les projets et les mémoires des étudiantes et étudiants d’ArTeC, le format est aussi ouvert aux créations en recherche-création et aux textes sur la recherche- création.

Consulter les premières publications : https://ateliers.sens-public.org/emergence/#publications

Pour en savoir plus sur le pôle éditorial d’ArTeC : https://eur-artec.fr/edition/editorial/