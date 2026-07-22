Spectacle, exhibition, subalternité. Négociations discursives de l'identité et de l’altérité dans le contexte des médias populaires de la connaissance, 1850-1950 (en ligne)

23/24 novembre 2026, en ligne

Justus-Liebig-Universität Gießen, Institut d'études romanes

Atelier en ligne dans le cadre du projet DFG « Spectacle, Exhibition, Subalternité - Négociations discursives de l'identité et de l’altérité dans le contexte des médias populaires de la connaissance (1850-1950) ».

Sous-projet du groupe de recherche DFG «Antitsiganisme et Ambivalence en Europe (1850-1950)»

L‘atelier consacré aux auto-représentations et hétéro-représentations des Roms se penche en particulier sur les ambivalences de ces représentations, prises entre la fixation stéréotypée et l'émancipation.

—

Nous vous prions d'envoyer vos propositions avant le 31 août 2026 (titre de la conférence, résumé de 500 mots, courte biographie) pour une conférence (max. 30 minutes) aux adresses e-mail : Kirsten.v.Hagen@romanistik.uni-giessen.de et magdalena.watrin@uni-giessen.de

Les contributions de la série d'ateliers seront publiées dans un recueil.

Les langues de l'atelier sont l'allemand, l'anglais et le français.

—

Description du projet

Le projet étudie le rôle particulier des hétéro-représentations des Roms dans les médias populaires entre 1850 et 1950, en utilisant des méthodes littéraires, culturelles et médiatiques. L'accent est mis sur la France et l'Espagne, et plus particulièrement sur Paris, l’un des principaux centres de la modernité européenne, où de nombreuses hétéro-représentations des Roms ont été mises en scène dans le contexte de la transmission spectaculaire du savoir et du divertissement populaire au cours de la période étudiée. Une attention particulière est accordée aux romans d'aventures, à la littérature de voyage et aux articles de presse, ainsi qu'aux médias de représentation et d'exposition à grand succès, qui - comme l’opéra, le théâtre populaire ou les expositions universelles, qui mettent en scène « l'Autre étranger » de manière spectaculaire.

Outre les fonctions spécifiques attribuées aux figures de l’altérité dans les médias de la connaissance populaire, l’accent est mis sur la manière dont ils sont mis en scène, en particulier en tant que figures de frontière et de négociation de la modernité́ européenne. Nous nous intéresserons également aux premières auto-représentations des Roms, en lien avec les hétéro-représentations étudiées. L’hypothèse est que les hétéro-représentations des Roms qui ont un grand impact sur le public recèlent un potentiel d'exclusion, c'est-à-dire une forme particulièrement précaire d'appartenance réduite par des procédés de représentation spécifiques, à la suite desquels la subalternité́ des personnes et des groupes de personnes désignés comme « bohémiens », « gitanes », « tsiganes », « gypsies » ou « gitanos » est établie.

D'autre part, dans les mises en scène spectaculaires, différents médias et sémantiques s’enchevêtrent de telle sorte que, parallèlement à la consécration de « l’Autre étranger », des contre-mouvements subversifs apparaissent, qui débouchent souvent plus tard sur une "réécriture" par les personnes décrites de l’extérieur. Dans ce contexte, l’esthétique du spectaculaire sera examinée quant à sa fonction dans la mise en discours de l’identité́ et de l’altérité́, de l'inclusion et de l'exclusion ainsi que de la subalternité́ et de l'auto-autonomisation. Le projet est un sous-projet du groupe de recherche DFG « Antitsiganisme et Ambivalence en Europe (1850-1950) », dont l'objectif est d’étudier de manière systématique, historique et interdisciplinaire les liens qui existent entre l'anti-tsiganisme et l'ambivalence en Europe, liens qui n’ont été étudiés que partiellement et de manière disciplinaire. Le titre « Antitsiganisme et Ambivalence » renvoie aux polarités de l’auto-articulation, de l'émancipation et de l'inclusion d'une part, et de la représentation d'autrui, de l'exclusion et de l'élimination d'autre part, qu'il s'agit d'explorer. Nous souhaitons mener cette explora- tion sous la forme d’ateliers en ligne internationaux afin de permettre la plus large participa- tion possible.