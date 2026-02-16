Christian Tremblay et José Carlos Herrera (coord.), De Babel à l'IA. Le plurilinguisme selon Dante, Humboldt, Eco et les autres

Avant-propos de Christian Tremblay

Ce livre est l’aboutissement d’un travail de 20 ans de l’Observatoire européen du plurilinguisme.

L’OEP, association de la loi de 1901, est né en novembre 2005 aux Premières Assises européennes du plurilinguisme à Paris. Tous les auteurs qui ont assuré la responsabilité d’une des huit parties étaient présents à la création de l’OEP ou l’ont rejoint quelque temps après. Qu’ils soient tous chaleureusement remerciés pour leur fidélité sans faille à l’entreprise et pour leur investissement dans un projet dont ils ont immédiatement compris la portée.

Tous les auteurs des articles, hormis les auteurs historiques que l’on retrouve principalement dans la première partie, « Avant le plurilinguisme », ont été impliqués dans le comité scientifique ou ont eu des liens avec l’OEP en de multiples circonstances, et ont accepté que leurs écrits, qui font pour beaucoup référence, soient réinvestis dans le projet. Qu’ils en soient très sincèrement remerciés.

Pour construire cet ouvrage qui est non pas une anthologie, ce qui serait très prématuré, mais un recueil de textes que nous estimons fondamentaux, il fallait le consentement des éditeurs. Que tous les éditeurs, que nous ne nommerons pas ici, qui ont donné leur accord, presque toujours sans contrepartie, en soient aussi vivement remerciés.

L’ordre des chapitres n’indique en rien un cheminement. Si c’était le cas, la première partie intitulée « Avant le plurilinguisme » par exemple, qui traduit davantage un approfondissement qu’un départ, devrait plutôt se placer à la fin…

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