Justine Feyereisen, Sabrina Parent (dir.), Utopia, Migration, Ecotone

Cet ouvrage propose une réflexion transdisciplinaire entre les études littéraires, la philosophie et les sciences sociales autour de l’actualisation du concept d’utopie depuis les écotones face à la crise de l’habitabilité. Comment la littérature et la théorie contemporaines pensent l’utopie en des temps inhospitaliers, où frontière, migration et vivre-ensemble sont décrits en termes de crise ? Peuvent-elles renouveler notre conception de l’utopie depuis des lieux où se nouent des rapports réciproques et non aliénés entre les humains et le monde, des lieux d’interrelation temporo-spatiale des cultures, c’est-à-dire des « écotones » ?

Sommaire

Justine Feyereisen

Face à la crise de l’habitabilité, quelle utopie ?

Dénètem Touam Bona

Rizofora metaverse

Conceptualizing Utopia, Ecotone and Borders

Robin Cohen

The Heuristic Possibilities and Limits of Social Science Fiction: the Case of Refugia

Judith Misrahi-Barak et Thomas Lacroix

Utopia, Heterotopia and the Interstitial Ecotones of Migration: Towards a Transdisciplinary Approach

Thomas Telios

On Koinotopia: Reconstructing Utopia in the Age of Neo-Liberalism, Political Ecology, and Intersectionality

Éric Fabri

Les non-dits des non-lieux : l’utopie comme écotone et l’ontologie naturaliste

Markus Arnold

Écotone et afrotopie : branchements conceptuels autour de Felwine Sarr et des Ateliers de la pensée

Migratory Utopia

Justine Feyereisen et Louis-Philippe Dalembert

Les migrantes existent aussi. À propos de Mur Méditerranée

Entretien du 22 avril 2021

Emmanuel Mbégane Ndour

La métaspora comme nouvelle utopie migratoire dans La Brûlerie d’Émile Ollivier

Isabelle Doneux-Daussaint

Laurent Gaudé, là où l’écriture constitue une forme d’utopie détruisant les frontières

Francisco Fuentes Antrás

Inhabiting Utopia. A Literary Re-imagination of Cuban Borders in Lien Carrazana’s ‘Una planta tropical en un invernadero de Madrid’

Marion Grange

Pour une utopie reterrestrante : voyage en ciel migrateur avec Kossi Efoui et Patrick Chamoiseau

Archipelagic Thinking in a World of Borders

Jean-Pol Madou [Posthume]

Édouard Glissant : Tout-Monde, terre, utopie

Valérie Magdelaine-Andrianjafitrimo

Le retour des pensées indianocéanes et des rêveries lémures : D’autres paradigmes pour une « utopie émancipatrice » de l’océan Indien ?

Jean-Pol Madou [Posthume]

Trace, frontière, passage dans le Tout-Monde d’Édouard Glissant

Timea Gyimesi

Écotone et intercession : formes de résistance empathiques chez Marie Darrieussecq et László Krasznahorkai

Utopianism by Border Practioners

Justine Feyereisen et Nuno Escudeiro

“We helped to change or to complexify the narrative of the border crossing”

Discussion with Film Director (The Valley, 2019), 22 April 2021

Ilay Romain Ors

Aegean Migrations: Dreaming of European Utopias in Dystopian Hotspots

Manon Houtart

Écrire en migration : la poésie comme espace utopique de parole

Isabelle Elizéon

Pour une esthétique du déplacement dans les espaces de l’entre-deuxBibliographie sélective / Selected BibliographyRésumés / AbstractsNotices biographiques / Biographical Notes