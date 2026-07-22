Justine Feyereisen, Sabrina Parent (dir.), Utopia, Migration, Ecotone

Cet ouvrage propose une réflexion transdisciplinaire entre les études littéraires, la philosophie et les sciences sociales autour de l’actualisation du concept d’utopie depuis les écotones face à la crise de l’habitabilité. Comment la littérature et la théorie contemporaines pensent l’utopie en des temps inhospitaliers, où frontière, migration et vivre-ensemble sont décrits en termes de crise ? Peuvent-elles renouveler notre conception de l’utopie depuis des lieux où se nouent des rapports réciproques et non aliénés entre les humains et le monde, des lieux d’interrelation temporo-spatiale des cultures, c’est-à-dire des « écotones » ?
Justine Feyereisen
Face à la crise de l’habitabilité, quelle utopie ?
Dénètem Touam Bona
Conceptualizing Utopia, Ecotone and Borders
Robin Cohen
The Heuristic Possibilities and Limits of Social Science Fiction: the Case of Refugia
Judith Misrahi-Barak et Thomas Lacroix
Utopia, Heterotopia and the Interstitial Ecotones of Migration: Towards a Transdisciplinary Approach
Thomas Telios
On Koinotopia: Reconstructing Utopia in the Age of Neo-Liberalism, Political Ecology, and Intersectionality
Éric Fabri
Les non-dits des non-lieux : l’utopie comme écotone et l’ontologie naturaliste
Markus Arnold
Écotone et afrotopie : branchements conceptuels autour de Felwine Sarr et des Ateliers de la pensée
Migratory Utopia
Justine Feyereisen et Louis-Philippe Dalembert
Les migrantes existent aussi. À propos de Mur Méditerranée
Entretien du 22 avril 2021
Emmanuel Mbégane Ndour
La métaspora comme nouvelle utopie migratoire dans La Brûlerie d’Émile Ollivier
Isabelle Doneux-Daussaint
Laurent Gaudé, là où l’écriture constitue une forme d’utopie détruisant les frontières
Francisco Fuentes Antrás
Inhabiting Utopia. A Literary Re-imagination of Cuban Borders in Lien Carrazana’s ‘Una planta tropical en un invernadero de Madrid’
Marion Grange
Pour une utopie reterrestrante : voyage en ciel migrateur avec Kossi Efoui et Patrick Chamoiseau
Archipelagic Thinking in a World of Borders
Jean-Pol Madou [Posthume]
Édouard Glissant : Tout-Monde, terre, utopie
Valérie Magdelaine-Andrianjafitrimo
Le retour des pensées indianocéanes et des rêveries lémures : D’autres paradigmes pour une « utopie émancipatrice » de l’océan Indien ?
Jean-Pol Madou [Posthume]
Trace, frontière, passage dans le Tout-Monde d’Édouard Glissant
Timea Gyimesi
Écotone et intercession : formes de résistance empathiques chez Marie Darrieussecq et László Krasznahorkai
Utopianism by Border Practioners
Justine Feyereisen et Nuno Escudeiro
“We helped to change or to complexify the narrative of the border crossing”
Discussion with Film Director (The Valley, 2019), 22 April 2021
Ilay Romain Ors
Aegean Migrations: Dreaming of European Utopias in Dystopian Hotspots
Manon Houtart
Écrire en migration : la poésie comme espace utopique de parole
Isabelle Elizéon
Pour une esthétique du déplacement dans les espaces de l’entre-deuxBibliographie sélective / Selected BibliographyRésumés / AbstractsNotices biographiques / Biographical Notes