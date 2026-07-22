Phd-Track franco-allemand « Cultures de la communication européenne » (Universités d'Augsbourg et de Lorraine)
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Erica Vianello)
Le Phd-Track franco-allemand « Cultures de la communication européenne » est offert conjointement par l’université d’Augsbourg (DE) et l’université de Lorraine (FR).
Les villes d'études sont Metz, Nancy et Augsbourg.
Candidature en ligne
La période de candidature a commencé. Date limite : 30 septembre 2026.
Pour les informations et les documents nécessaires à votre candidature, veuillez consulter notre site web (https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/studium/studiengange-a-bis-z/europaische-kommunikationskulturenfranzosisch-master/).