Phd-Track franco-allemand « Cultures de la communication européenne » (Universités d'Augsbourg et de Lorraine)

Le Phd-Track franco-allemand « Cultures de la communication européenne » est offert conjointement par l’université d’Augsbourg (DE) et l’université de Lorraine (FR).

Les villes d'études sont Metz, Nancy et Augsbourg.



Candidature en ligne

La période de candidature a commencé. Date limite : 30 septembre 2026.

Pour les informations et les documents nécessaires à votre candidature, veuillez consulter notre site web (https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/studium/studiengange-a-bis-z/europaische-kommunikationskulturenfranzosisch-master/).