Théâtre/Public, n° 260 : "Nos solitudes" (dir. Olivier Neveux)

Dossier coordonné par Olivier Neveux

L’entretien d’ouverture avec la metteuse en scène Ambre Kahan permet de découvrir plus avant son travail, révélé à l’occasion de l’adaptation de L’Art de la joie, de Goliarda Sapienza, en 2023. Le dossier porte sur les solitudes, celles de l’art et des artistes, des personnages et des publics. Les façons dont elles s’éprouvent, se subissent, se représentent ou se retournent, parfois, en force de création et d’obstination. Du stand-up aux dramatiques impératifs de l’histoire, les diverses contributions d’artistes et d’universitaires dessinent ainsi une part du spectre contradictoire de « nos solitudes ». Enfin, les miscellanées rendent hommage à l’œuvre de Valère Novarina et concluent le « feuilleton brechtien » de Michel Bataillon.

Sommaire en ligne via Cairn…

Entretien

« Le théâtre nous oblige à être dans une forme de présent »

Entretien avec Ambre Kahan, réalisé par Lorraine Wiss

Dossier

Nos solitudes

Par Olivier Neveux

La forêt est grande

Par Nicolas Bouchaud

Elle vous fait quoi à vous, la solitude ? Petite fable fantastique en un acte

Par Catherine Boskowitz

Le droit à la fiction

Par Hicham Boutahar

La forme des éléments

Par Yves Chaudouët

Sur la, les, des, de la solitude dans nos pratiques

Par Éléna Doratiotto et Benoît Piret

Peurs en chien ou redonnez-moi de la matière

Par Basile Herrmann Philippe

(In)consolables altérités

Par Vanasay Khamphommala

Aphonie

Par Maguy Marin

Dans les plis du temps profond

Par Marie-Chantal Morel-Bracq

Casimir et Caroline. Un essai et un échec

Par Leyla-Claire Rabih

Parcourir, creuser, refléter, défaire les solitudes

Par Laura Tirandaz

Solitaires, un tant soit peu. Le monologue/solo scénique de Laurène Marx

Par Ulysse Caillon

Pour en finir avec la confession dramatique

Par Sylvain Diaz

Le seule-en-scène comique ou l’art de retourner la solitude

Par Marie Duret-Pujol

Une mémoire pour la scène

Silence, ça tourne, de Chrystèle Khodr et Nadim Deaibes

Par Najla Nakhlé-Cerruti

Non socialisés

À partir de mises en scène du Prince de Hombourg et de Pétrole

Par Olivier Neveux

Pier Paolo Pasolini : les solitudes de l’abjurateur

Par Julie Paquette

Miscellanées

Histoire

Bert, Benno, Geneviève et Jean-Marie. Un feuilleton brechtien en trois épisodes

Par Michel Bataillon

Hommage

Valère Novarina 1942-2026

Ô ! Valère

Par Marion Aubert

Anastasis

Par Marion Chénetier-Alev

I opus est

Par Noëlle Renaude

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Date de parution : 02/07/2026

Date de mise en ligne : 21/07/2026