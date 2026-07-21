Théâtre/Public, n° 260 : "Nos solitudes" (dir. Olivier Neveux)

Dossier coordonné par Olivier Neveux
L’entretien d’ouverture avec la metteuse en scène Ambre Kahan permet de découvrir plus avant son travail, révélé à l’occasion de l’adaptation de L’Art de la joie, de Goliarda Sapienza, en 2023. Le dossier porte sur les solitudes, celles de l’art et des artistes, des personnages et des publics. Les façons dont elles s’éprouvent, se subissent, se représentent ou se retournent, parfois, en force de création et d’obstination. Du stand-up aux dramatiques impératifs de l’histoire, les diverses contributions d’artistes et d’universitaires dessinent ainsi une part du spectre contradictoire de « nos solitudes ». Enfin, les miscellanées rendent hommage à l’œuvre de Valère Novarina et concluent le « feuilleton brechtien » de Michel Bataillon.
« Le théâtre nous oblige à être dans une forme de présent »
Entretien avec Ambre Kahan, réalisé par Lorraine Wiss
Nos solitudes
Par Olivier Neveux
La forêt est grande
Par Nicolas Bouchaud
Elle vous fait quoi à vous, la solitude ? Petite fable fantastique en un acte
Le droit à la fiction
Par Hicham Boutahar
La forme des éléments
Par Yves Chaudouët
Sur la, les, des, de la solitude dans nos pratiques
Par Éléna Doratiotto et Benoît Piret
Peurs en chien ou redonnez-moi de la matière
(In)consolables altérités
Aphonie
Par Maguy Marin
Dans les plis du temps profond
Casimir et Caroline. Un essai et un échec
Parcourir, creuser, refléter, défaire les solitudes
Par Laura Tirandaz
Solitaires, un tant soit peu. Le monologue/solo scénique de Laurène Marx
Par Ulysse Caillon
Pour en finir avec la confession dramatique
Par Sylvain Diaz
Le seule-en-scène comique ou l’art de retourner la solitude
Une mémoire pour la scène
Silence, ça tourne, de Chrystèle Khodr et Nadim Deaibes
Non socialisés
À partir de mises en scène du Prince de Hombourg et de Pétrole
Par Olivier Neveux
Pier Paolo Pasolini : les solitudes de l’abjurateur
Par Julie Paquette
Miscellanées
Bert, Benno, Geneviève et Jean-Marie. Un feuilleton brechtien en trois épisodes
Par Michel Bataillon
Ô ! Valère
Par Marion Aubert
Anastasis
I opus est
Par Noëlle Renaude
Date de parution : 02/07/2026
Date de mise en ligne : 21/07/2026