Rousseau et les inégalités. Une série de podcasts édités par la Société Jean-Jacques Rousseau

Rousseau et les inégalités.

Un cycle de rencontres organisé par la Société J.-J. Rousseau en partenariat avec la Maison Rousseau et Littérature.

Les cinq rencontres du cycle "Rousseau et les inégalités" sont désormais disponibles en podcast sur le site de la Maison Rousseau et Littérature :



1. Santé et médecine, avec Yves Jackson (HUG) et Fabrice Brandli (SJJR)



2. Identités de genre et orientation sexuelle, avec Lara Ternovsky (Dialogai) et Fabrice Brandli (SJJR)



3. Climat et environnement, avec Julia Steinberger (UNIL) et Ghislain Waterlot (SJJR)



4. Éducation et scolarité, avec Michele Poretti (HEP/Vaud) et Martin Rueff (SJJR)



5. Famille et patrimoine, avec Mélanie Plouviez (Université Côte d'Azur) et Gabrielle Radica (SJJR)



Modération : Florian Stresemann (SJJR)

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Rousseau et les inégalités

Exclue l’hypothèse d’un retour de Rousseau parmi nous, comment réécrire aujourd’hui le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes ? Rousseau l’a montré : une société inégalitaire est une société où les individus sont moins libres. Nous sommes toutes et tous face à des injustices violentes qui défont les liens sociaux, entravent l’action politique, menacent les espérances de justice, nourrissent les haines. La Société Jean-Jacques Rousseau vous convie à un cycle de rencontres lors desquelles une personnalité en prise directe avec les inégalités dialoguera avec une ou un rousseauiste pour que progresse la possibilité d’un nouveau discours sur les inégalités. Ces dialogues porteront sur les inégalités sanitaires, les inégalités face au climat, les inégalités de genre, les inégalités dans l’école, les inégalités dans la famille. On fera résonner cette phrase entre les murs de la MRL : non « l’égalité n’est pas une chimère de spéculation » et « c’est précisément parce que la force des choses tend toujours à détruire l’égalité que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir ».

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