Teresa Prudente, Federicoi Sabatini (dir.), La flâneuse. Dal testo letterario alla città contemporanea

Il volume deriva dal progetto di ricerca “Cento anni di flânerie al femminile. Donne e spazio urbano dal testo letterario all’esperienza contemporanea”.

Partendo dalla figura della flâneuse, la donna che passeggia per la città senza uno scopo preciso, per il puro piacere di ricavarne degli stimoli e scardinando gli stereotipi di genere, i saggi nel volume esaminano il rapporto fra donne e città nei testi letterari dei primi decenni del XX secolo (Woolf, Mansfield, Ortese, Rhys, Joyce, Barnes), e si aprono poi a prospettive interdisciplinari che mobilitano linguistica, architettura, urbanistica e storia dell’arte. L’ultima sezione offre testimonianze delle associazioni attive sul territorio nazionale e locale, e il resoconto di attività di divulgazione condotte nelle scuole, con l’intento di tradurre la riflessione – e l’urgenza degli spunti da essa sollecitati – in proposte operative.