Traduire les sciences humaines et sociales (MSH Strasbourg)

La recherche en sciences humaines et sociales (SHS) se décline aussi en langues. Pourtant, entre traduction technique et traduction littéraire, la spécificité de la traduction des sciences humaines et sociales est rarement soulignée.
Sur le site universitaire alsacien comme ailleurs, les chercheur·euses peuvent produire des traductions pour alimenter leurs travaux, mais aussi à écrire et publier dans d'autres langues que la ou les siennes. Le colloque annuel de la MISHA propose d’explorer la place de la traduction dans la production, la circulation et la réception des savoirs en sciences humaines et sociales. Il donnera aussi des clés à la communauté scientifique pour utiliser la traduction comme outil scientifique. Comment la recherche se nourrit-elle du travail traductif ? Vers quelle(s) langue(s) faut-il traduire ? Comment articuler recherche et multilinguisme? De quels soutiens bénéficier quand on a un projet de traduction ?
À travers des conférences, sessions thématiques et tables rondes réunissant chercheur·euses, traducteur·rices et acteur·rices de l’édition scientifique, cette rencontre abordera les sujets suivants :
- Ce que la traduction fait aux SHS : La traduction comme fabrique des savoirs
- Publier ses recherches en contexte multilingue : Revues et multilinguisme et Circulation et publication des savoirs
- Figures, réseaux, corpus : Les traducteur·rices en SHS, Traduire les savoirs linguistiques, Traduire autre chose que les langues : la traduction artistique, et, Traduction et histoire
- Technologies et politiques de traduction : Politiques et programmes de soutien à la traduction, et, Nouveaux outils, nouveaux défis : IA et traduction.
En réunissant des perspectives disciplinaires variées (philosophie, histoire, linguistique, sciences sociales, études éditoriales), ce colloque vise à offrir à la communauté scientifique des clés de réflexion et des ressources concrètes pour penser et pratiquer la traduction comme un outil de la recherche en SHS.
Pour assister au colloque, inscription conseillée, avant le 16 octobre 2026 en remplissant le formulaire en ligne…
LUNDI 16 NOVEMBRE
9h | Introduction
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- Mme Frédérique Berrod, présidente de l’Université de Strasbourg
- M. Jean-François Brilhac, vice-président Recherche de l’Université de Haute-Alsace
- Mme Astrid Aschehoug, CNRS-SHS, chargée du soutien à l’édition scientifique et aux données
- M. Nicolas Moizard, directeur de la MISHA
9h30-12h30 | CE QUE LA TRADUCTION FAIT AUX SHS
- 9h30 | Conférence inaugurale
Modération Nicolas Moizard (MISHA)
Guillaume Métayer (CNRS, Cellf) : “Éloge de la recherche-traduction”
- 10h15 | Discussion
10h30-12h30 | La traduction comme fabrique des savoirs
Modération Emmanuel Salanskis (Unistra, CRePhAC)
- 10h30 | Sylvain Perrot (CNRS, ARCHIMEDE)
Traduire les textes scientifiques antiques, à la croisée des disciplines
- 11h | Anne Merker (Unistra, CRePhAC) & Johann Goeken (Unistra, CARRA)
Traduire les cours de Nietzsche : enjeux interdisciplinaires d’une édition aux Belles Lettres
- 11h30 | Valentin Kretz (Université de Lorraine, ECRITURES)
Croyons-nous aux grands textes théoriques traduits ? Des conditions de la constitution du savoir en SHS.
- 12h | Discussion
14h15-18h30 | PUBLIER SES RECHERCHES EN CONTEXTE MULTILINGUES
14h15-15h45 | Table ronde “Revues et multilinguisme”
Animée par Astrid Aschehoug (CNRS-SHS), avec :
- Lison Burlat (CNRS, Msh-Saclay) et Séverine Sofio (CNRS, EHESS, Cral) pour Biens symboliques / Symbolic Goods
- Bettina Sund (FMSH, Centre Georg Simmel de l’EHESS) et Jay Rowell (SAGE, Unistra et Centre Marc Bloch de Berlin) pour la revue franco-allemande A propos
- Roberta Ceva (CNRS, MSH Paris Nord) et Anaïs Fléchet (Lincs, Unistra) pour les Cahiers des Amériques Latines
15h45-16h15 | Pause
16h15-18h30 | Circulation et publication des savoirs
Modération Claire Placial (Université de Lorraine, Ecritures)
- 16h | Vincent Dubois (Unistra, SAGE– Institut Universitaire de France)
De la résistible internationalisation des sciences sociales françaises et de quelques manières possibles de l’améliorer
- 16h30 | Anne Madelain (Inalco)
Langues rares et hiérarchies linguistiques dans les revues scientifiques
- 17h | Maryvonne Boisseau (Unistra, Lilpa)
Lecture et traduction des textes savants
- 17h30 | Bettina Sund (FMSH, Centre Georg Simmel de l’EHESS)
“Penser en langues”
- 18h | Discussion
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MARDI 17 NOVEMBRE
9h-12h30 | FIGURES, RÉSEAUX, CORPUS - session en parallèle
9h - 10h30 | Les traducteur·rices en SHS
en salle de conférence
Modération Frédéric Chapot (Unistra, CARRA)
- 9h00 | Susan Pickford (Université de Genève)
Vers une histoire de la pratique professionnelle en traduction : quelles leçons du passé pour le métier aujourd'hui... et demain ?
- 9h30 | Édouard Mehl (Unistra, CRePhAC)
Lire et traduire en philosophie : à propos Gabrielle Peiffer (Catherine Kany)
- 10h00 | Marie-Pierre Pouly (Université de Limoges, Gresco)
Configuration éditoriale, position dans le champ des sciences sociales et choix de traduction
9h-10h30 | Traduire les savoirs linguistiques
en salle de la table ronde
Modération Agnès Hotz (Unistra, LILPA)
- 9h00 | Emmanuel Nal (UHA, Lisec)
Deliberation Day : expérience de traduction d'une utopie réaliste d'éducation populaire
- 9h30 | Tatiana Musinova (UHA, ILLE)
Traduire un essai sur la traduction : l’exemple de Is That a Fish in Your Ear?
- 10h00 | Enrico Monti (UHA, ILLE)
Traduire la linguistique cognitive : le cas de Metaphors We Live By
10h30-11h15 | Pause
11h–12h30 | Traduire autre chose que les langues : la traduction artistique
en salle de la table ronde
Rencontre avec Marcel Kuper (G-EAU, CIRAD/Université de Montpellier) et Denis Delebecque, traducteur graphique et directeur artistique,
animée par Patricia Zander (Unistra, SAGE)
11h-12h30 | Traduction et histoire
en salle de conférence
Modération Éric Vallet (Unistra, Geo ; programme Religis)
- 11h00 | Guido Braun (UHA, Cresat)
La traduction diplomatique comme source et modèle
- 11h30 | Vladislav Rjéoutski (Institut historique allemand de Paris, Fondation Gerda Henkel)
Les textes politiques dans le contexte de la traduction en Russie au XVIIIe siècle : une approche statistique.
- 12h | Laurent Curelly (UHA, ILLE)
Traduire la Révolution anglaise. Oui, mais laquelle ? Plaidoyer pour une histoire radicale
14h00-18h | TECHNOLOGIES ET POLITIQUES DE TRADUCTION
14h00-15h30 | Politiques et programmes de soutien à la traduction
Modération Jean-Yves Bart (MISHA)
- 14h00 | Marie Van Effenterre & Lucy Garnier (Université Sorbonne Nouvelle), co-présidentes de l'Association pour la traduction en sciences sociales (ATESS)
Évolutions des politiques de financement de la traduction en SHS : quels enjeux, quels impacts ?
- 14h30 | Frédéric Abécassis (ENS de Lyon, Larhra)
Retour d’expérience sur le programme de traduction des SHS vers l’arabe
- 15h00 | Réseaux et soutien à la traduction GIS Momm, Frédéric Abécassis (ENS de Lyon, Larhra)
- GIS Eurolab, Morgane Le Boulay (Unistra, SAGE)
- GIS Institut des Amériques, Nathalie Besse (Unistra, Cher)
- Prix Barbara Cassin, Monica Manolescu (directrice de l’USIAS)
15h30-16h | Pause
16h-18h | Nouveaux outils, nouveaux défis : IA et traduction
Modération Maria Teresa Schettino (UHA, Archimède)
- 16h00 | Thierry Grass (Unistra, Lilpa)
La traduction humaine a-t-elle encore un sens à l’ère de l’IA ?
- 16h30 | Chloé Thomas (collectif En chair et en os)
Traduction scientifique : la littérarité n'est pas la question
- 17h30 | Discussion