Traduire les sciences humaines et sociales (MSH Strasbourg)

La recherche en sciences humaines et sociales (SHS) se décline aussi en langues. Pourtant, entre traduction technique et traduction littéraire, la spécificité de la traduction des sciences humaines et sociales est rarement soulignée.

Sur le site universitaire alsacien comme ailleurs, les chercheur·euses peuvent produire des traductions pour alimenter leurs travaux, mais aussi à écrire et publier dans d'autres langues que la ou les siennes. Le colloque annuel de la MISHA propose d’explorer la place de la traduction dans la production, la circulation et la réception des savoirs en sciences humaines et sociales. Il donnera aussi des clés à la communauté scientifique pour utiliser la traduction comme outil scientifique. Comment la recherche se nourrit-elle du travail traductif ? Vers quelle(s) langue(s) faut-il traduire ? Comment articuler recherche et multilinguisme? De quels soutiens bénéficier quand on a un projet de traduction ?

À travers des conférences, sessions thématiques et tables rondes réunissant chercheur·euses, traducteur·rices et acteur·rices de l’édition scientifique, cette rencontre abordera les sujets suivants :

Ce que la traduction fait aux SHS : La traduction comme fabrique des savoirs

: La traduction comme fabrique des savoirs Publier ses recherches en contexte multilingue : Revues et multilinguisme et Circulation et publication des savoirs

: Revues et multilinguisme et Circulation et publication des savoirs Figures, réseaux, corpus : Les traducteur·rices en SHS, Traduire les savoirs linguistiques, Traduire autre chose que les langues : la traduction artistique, et, Traduction et histoire

Les traducteur·rices en SHS, Traduire les savoirs linguistiques, Traduire autre chose que les langues : la traduction artistique, et, Traduction et histoire Technologies et politiques de traduction : Politiques et programmes de soutien à la traduction, et, Nouveaux outils, nouveaux défis : IA et traduction.

En réunissant des perspectives disciplinaires variées (philosophie, histoire, linguistique, sciences sociales, études éditoriales), ce colloque vise à offrir à la communauté scientifique des clés de réflexion et des ressources concrètes pour penser et pratiquer la traduction comme un outil de la recherche en SHS.

Pour assister au colloque, inscription conseillée, avant le 16 octobre 2026 en remplissant le formulaire en ligne…

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Programme

LUNDI 16 NOVEMBRE

9h | Introduction

Mme Frédérique Berrod, présidente de l’Université de Strasbourg M. Jean-François Brilhac, vice-président Recherche de l’Université de Haute-Alsace Mme Astrid Aschehoug, CNRS-SHS, chargée du soutien à l’édition scientifique et aux données M. Nicolas Moizard, directeur de la MISHA



9h30-12h30 | CE QUE LA TRADUCTION FAIT AUX SHS

9h30 | Conférence inaugurale

Modération Nicolas Moizard (MISHA)

Guillaume Métayer (CNRS, Cellf) : “Éloge de la recherche-traduction”

Modération Nicolas Moizard (MISHA) Guillaume Métayer (CNRS, Cellf) : “Éloge de la recherche-traduction” 10h15 | Discussion

10h30-12h30 | La traduction comme fabrique des savoirs

Modération Emmanuel Salanskis (Unistra, CRePhAC)

10h30 | Sylvain Perrot (CNRS, ARCHIMEDE)

Traduire les textes scientifiques antiques, à la croisée des disciplines

Traduire les textes scientifiques antiques, à la croisée des disciplines 11h | Anne Merker (Unistra, CRePhAC) & Johann Goeken (Unistra, CARRA)

Traduire les cours de Nietzsche : enjeux interdisciplinaires d’une édition aux Belles Lettres

Traduire les cours de Nietzsche : enjeux interdisciplinaires d’une édition aux Belles Lettres 11h30 | Valentin Kretz (Université de Lorraine, ECRITURES)

Croyons-nous aux grands textes théoriques traduits ? Des conditions de la constitution du savoir en SHS.

Croyons-nous aux grands textes théoriques traduits ? Des conditions de la constitution du savoir en SHS. 12h | Discussion



14h15-18h30 | PUBLIER SES RECHERCHES EN CONTEXTE MULTILINGUES



14h15-15h45 | Table ronde “Revues et multilinguisme”

Animée par Astrid Aschehoug (CNRS-SHS), avec :

Lison Burlat (CNRS, Msh-Saclay) et Séverine Sofio (CNRS, EHESS, Cral) pour Biens symboliques / Symbolic Goods

Bettina Sund (FMSH, Centre Georg Simmel de l’EHESS) et Jay Rowell (SAGE, Unistra et Centre Marc Bloch de Berlin) pour la revue franco-allemande A propos

Roberta Ceva (CNRS, MSH Paris Nord) et Anaïs Fléchet (Lincs, Unistra) pour les Cahiers des Amériques Latines

15h45-16h15 | Pause

16h15-18h30 | Circulation et publication des savoirs

Modération Claire Placial (Université de Lorraine, Ecritures)

16h | Vincent Dubois (Unistra, SAGE– Institut Universitaire de France)

De la résistible internationalisation des sciences sociales françaises et de quelques manières possibles de l’améliorer

De la résistible internationalisation des sciences sociales françaises et de quelques manières possibles de l’améliorer 16h30 | Anne Madelain (Inalco)

Langues rares et hiérarchies linguistiques dans les revues scientifiques

Langues rares et hiérarchies linguistiques dans les revues scientifiques 17h | Maryvonne Boisseau (Unistra, Lilpa)

Lecture et traduction des textes savants

Lecture et traduction des textes savants 17h30 | Bettina Sund (FMSH, Centre Georg Simmel de l’EHESS)

“Penser en langues”

“Penser en langues” 18h | Discussion

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MARDI 17 NOVEMBRE



9h-12h30 | FIGURES, RÉSEAUX, CORPUS - session en parallèle

9h - 10h30 | Les traducteur·rices en SHS

en salle de conférence

Modération Frédéric Chapot (Unistra, CARRA)

9h00 | Susan Pickford (Université de Genève)

Vers une histoire de la pratique professionnelle en traduction : quelles leçons du passé pour le métier aujourd'hui... et demain ?

Vers une histoire de la pratique professionnelle en traduction : quelles leçons du passé pour le métier aujourd'hui... et demain ? 9h30 | Édouard Mehl (Unistra, CRePhAC)

Lire et traduire en philosophie : à propos Gabrielle Peiffer (Catherine Kany)

Lire et traduire en philosophie : à propos Gabrielle Peiffer (Catherine Kany) 10h00 | Marie-Pierre Pouly (Université de Limoges, Gresco)

Configuration éditoriale, position dans le champ des sciences sociales et choix de traduction

9h-10h30 | Traduire les savoirs linguistiques

en salle de la table ronde

Modération Agnès Hotz (Unistra, LILPA)

9h00 | Emmanuel Nal (UHA, Lisec)

Deliberation Day : expérience de traduction d'une utopie réaliste d'éducation populaire

Deliberation Day : expérience de traduction d'une utopie réaliste d'éducation populaire 9h30 | Tatiana Musinova (UHA, ILLE)

Traduire un essai sur la traduction : l’exemple de Is That a Fish in Your Ear?

Traduire un essai sur la traduction : l’exemple de Is That a Fish in Your Ear? 10h00 | Enrico Monti (UHA, ILLE)

Traduire la linguistique cognitive : le cas de Metaphors We Live By

10h30-11h15 | Pause

11h–12h30 | Traduire autre chose que les langues : la traduction artistique

en salle de la table ronde

Rencontre avec Marcel Kuper (G-EAU, CIRAD/Université de Montpellier) et Denis Delebecque, traducteur graphique et directeur artistique,

animée par Patricia Zander (Unistra, SAGE)

11h-12h30 | Traduction et histoire

en salle de conférence

Modération Éric Vallet (Unistra, Geo ; programme Religis)

11h00 | Guido Braun (UHA, Cresat)

La traduction diplomatique comme source et modèle

La traduction diplomatique comme source et modèle 11h30 | Vladislav Rjéoutski (Institut historique allemand de Paris, Fondation Gerda Henkel)

Les textes politiques dans le contexte de la traduction en Russie au XVIIIe siècle : une approche statistique.

Les textes politiques dans le contexte de la traduction en Russie au XVIIIe siècle : une approche statistique. 12h | Laurent Curelly (UHA, ILLE)

Traduire la Révolution anglaise. Oui, mais laquelle ? Plaidoyer pour une histoire radicale

14h00-18h | TECHNOLOGIES ET POLITIQUES DE TRADUCTION

14h00-15h30 | Politiques et programmes de soutien à la traduction

Modération Jean-Yves Bart (MISHA)

14h00 | Marie Van Effenterre & Lucy Garnier (Université Sorbonne Nouvelle), co-présidentes de l'Association pour la traduction en sciences sociales (ATESS)

Évolutions des politiques de financement de la traduction en SHS : quels enjeux, quels impacts ?

Évolutions des politiques de financement de la traduction en SHS : quels enjeux, quels impacts ? 14h30 | Frédéric Abécassis (ENS de Lyon, Larhra)

Retour d’expérience sur le programme de traduction des SHS vers l’arabe

Retour d’expérience sur le programme de traduction des SHS vers l’arabe 15h00 | Réseaux et soutien à la traduction GIS Momm, Frédéric Abécassis (ENS de Lyon, Larhra) GIS Eurolab, Morgane Le Boulay (Unistra, SAGE) GIS Institut des Amériques, Nathalie Besse (Unistra, Cher) Prix Barbara Cassin, Monica Manolescu (directrice de l’USIAS)



15h30-16h | Pause

16h-18h | Nouveaux outils, nouveaux défis : IA et traduction

Modération Maria Teresa Schettino (UHA, Archimède)