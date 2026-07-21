La figure du migrant dans la littérature de jeunesse (revue Strenae)

La figure du migrant dans la littérature de jeunesse

Remise des propositions avant le 15 novembre 2026

Dir. Patricia Mothes et Audrey Robitaillié

Depuis le début de la « crise migratoire » en Europe, dans les années 2010, le sort des enfants qui passent les frontières en quête de sécurité et d’apaisement ne cesse de faire la une des médias et d’émouvoir l’opinion publique. En témoigne l’histoire, qui n’est malheureusement pas unique, d’Alan Kurdi, mort à 3 ans entre la Turquie et la Grèce en 2015. Pourtant, malgré l’émotion suscitée par ces destins tragiques, un rapport du comité des droits de l’enfant de l’ONU, relayé par Human Rights Watch, pointe les “violations graves et systématiques des droits des enfants migrants non accompagnés” par la France en 2025. L’UNICEF alerte qu’un enfant par jour est mort en tentant de traverser la Méditerranée depuis dix ans. La fiction pour la jeunesse s’est emparée de ces récits tant et si bien que les risques et conditions inhumaines de survie auxquels ces enfant sont exposés sont désormais décrits dans de nombreux textes, à l’instar du roman graphique Illegal d’Eoin Colfer, Andrew Donkin et Giovanni Rigano (2017), ou des romans Le Petit prince de Calais de Pascal Teulade (2016) et Boy Giant: Son of Gulliver de Michael Morpugo (2019).

Ce numéro spécial propose d’étudier la figure du migrant dans la littérature de jeunesse. Par “migrant” nous entendons toute personne qui traverse des frontières nationales, peu importent les raisons de ce déplacement et le statut administratif ou juridique des protagonistes. Comment sont décrits ces personnages ? Est-il fait référence à leur statut de réfugié.e, de demandeurs.ses d’asile, d’immigré.e, etc. ? Sont-ils nommés ? Décrits ? Comment ? Que dit, dans la littérature pour la jeunesse, la figure de la personne en contexte migratoire du réel de la migration ? Quelles dimensions du parcours migratoire met-elle en exergue ou élude-t-elle ? Pourquoi ? Autant de questions que ce dossier souhaite investiguer, dans une dynamique qui interroge à la fois les personnages en contexte migratoire et les personnages dit « postmigrants » dans leur acception générationnelle de personnages issus de familles en contexte migratoire et dont l’héritage migrant continue d’influencer la vie, de manière sociale ou culturelle par exemple (Geiser, 2008 ; Kopf, 2023 ; Martiniello & Simon, 2005 ; Gaonkar et al, 2021, 13), comme dans Sapore Italiano (2010) de Valérie Losa.



La migration n’est pas l’apanage du XXIe siècle : il convient donc d’ouvrir l’étude de la figure du migrant à toutes les périodes historiques et à toutes les aires géographiques, afin d’envisager son éventuelle évolution dans la littérature de jeunesse. Il sera particulièrement intéressant d’ouvrir la réflexion à toutes les migrations, intra-africaines ou asiatiques notamment, afin d’essayer de sortir d’un point de vue européanocentré. De même, toutes les formes de livres et de littérature d’enfance et de jeunesse sont concernées par cet appel : fiction, poésie, documentaire, bandes dessinées, albums, romans graphiques et manga, théâtre…

En janvier 2025, l’INSEE pointe que près de 25 % des enfants scolarisés sont migrants ou issus de familles migrantes, et que plus d’un élève de CM1 sur cinq parle une autre langue que le français à la maison. Dans ces conditions, enseigner sans prendre en compte les enjeux interculturels de la circulation des savoirs contrevient fondamentalement à la fois à l’éthique professionnelle des enseignants et aux dispositions des lois sur l’école inclusive (Code de l’éducation, lois de 2005 sur l’égalité des chances, pour la refondation de l’école de la République de 2013, loi de 2019 pour une école de la confiance, et décret de 2021 sur la maison commune). Ce constat posé, il convient de s’interroger sur les moyens mis à disposition des enseignants pour s’assurer de cet accueil inconditionnel et hospitalier (Derrida, 2021), dans une démarche à la fois holistique et pragmatique. Il s’agit en effet d’une part de prendre en compte le contexte migratoire dans son aspect systémique, celui des enjeux de tensions qui agissent sur les sujets concernés, qu’ils soient enfants migrants, issus de familles migrantes, natifs ou enseignants, eux-mêmes potentiellement en contexte migratoire ou issus de familles migrantes. D’autre part, nous n’éludons pas les aspects contextuels qui encadrent l’activité didactique (effets établissement, cadre légal, effets des contextes spécifiques), et ceux qui contraignent l’action enseignante (rapport au temps, hétérogénéité des niveaux d’apprentissage, rapports aux familles et à la communauté éducative, instructions officielles par exemple).

Ce dossier thématique s’articule donc autour de deux axes : une approche littéraire et critique d’une part, pouvant inclure une analyse iconographique et/ou du rapport texte / image, et une approche plus centrée sur les aspects didactiques et pédagogiques d’utilisation des supports d’autre part. Ce dossier se penche donc à la fois sur l’objet-livre et sur son contenu littéraire pour discuter des représentations des migrations dans la littérature de jeunesse et la façon dont ces dernières peuvent être exploitées dans le cadre éducatif, qu’il soit (péri-)scolaire ou familial par exemple. Seront privilégiés les articles d’analyse littéraire et/ou visuelle mettant en perspective et en contexte les œuvres étudiées ainsi que les travaux de synthèse proposant des perspectives larges et des corpus solidement constitués.

Axe 1 : Analyse littéraire et critique

Les contributions relevant de cet axe pourront notamment porter sur :

Les termes et catégories employés pour désigner les personnages en contexte migratoire (réfugié·e-s, demandeur·se-s d’asile, immigré·e-s, etc.) : attribution ou appropriation de ces désignations, enjeux lexicaux et symboliques.

Les portraits de la figure migrante : diversité des parcours et des identités migratoires, stéréotypes ou contre-représentations, modalités descriptives.

La médiation animale et ses fonctions dans la figuration de la migration : potentiel empathique, risques de réduction ou de métaphorisation.

La voix et la langue des personnages en contexte migratoire : place accordée aux langues migrantes, effets du choix linguistique sur la construction du personnage, place donnée / laissée au plurilinguisme.

Les visées et objectifs idéologiques et émotionnels des représentations : articulation entre empathie, espoir et effacement des différences ; attentes à l’égard du lectorat jeunesse.

Les perspectives comparatives entre différentes littératures nationales ou aires géographiques.

L’influence de l’actualité sur les représentations fictionnelles des migrations.

Les objets associés à la figure migrante (livre-objet, effets personnels, symboles matériels) et leur rôle dans la construction narrative et identitaire.

Axe 2 : Aspects didactiques

Les contributions relevant de ces axes pourront notamment concerner :

La littérature jeunesse comme ressource didactique face aux questions migratoires : pertinence, limites et risques (reproduction des préjugés vs restitution de la dignité).

Les mécanismes identificatoires offerts par ces textes à l'ensemble des élèves : enfants migrants, issus de familles migrantes ou natifs.

La place de la littérature jeunesse dans la construction identitaire des élèves en lien avec les migrations.

Les dispositifs et approches didactiques permettant une lecture critique et inclusive de ces œuvres en classe.

L'outillage des enseignants pour aborder les thématiques migratoires par la littérature : ressources disponibles, formation initiale et continue.

Les effets de contexte (profil des établissements, territoires, composition des classes) sur l'utilisation de ces supports.

Les rapports entre littérature jeunesse et école inclusive : en quoi ces textes peuvent-ils étayer une pédagogie interculturelle ou transculturelle ?

Calendrier

Les propositions (2000 à 3000 signes espaces compris) accompagnées d’une courte biographie et bibliographie sont à envoyer à strenae@revues.org pour le 15 novembre 2026 au plus tard.

Date de remise des articles complets (30 000 signes espaces et notes compris) : juin 2027.

Date de mise en ligne du numéro : printemps 2028.

Appel en ligne :

VF : https://journals.openedition.org/strenae/13164

VA : https://journals.openedition.org/strenae/13185

Bibliographie

Arizpe, E. (2021). Introduction to Special Issue on Childrens’ Books. Migration Studies, 9(2), 311‑316. https://doi.org/10.1093/migration/mnab012

Arizpe, E. (2021b). Migrant shoes and forced walking in children’s literature about refugees: Material testimony and embodied simulation. Migration Studies, 9(3), 1343–1360. https://doi.org/10.1093/migration/mnz047

Baby-Collin, V. et al. (2022). Enfances et jeunesses en migration. Le Cavalier Bleu, « MiMed ».

Brownlie, S. & Abouddahab, R. (2021). Figures of the Migrant: the Role of Literature and the Arts in Representing Migration. Routledge.

Declercq, E. (2011). « Écriture migrante », « littérature (im)migrante », « migration literature » : réflexions sur un concept aux contours imprécis. Revue de littérature comparée, 339(3), 301-310. https://doi.org/10.3917/rlc.339.0301.

Delahaie, J. & Canut, E. (2020). Accompagner les jeunes étrangers isolés en France : enjeux de communication et d’intercompréhension. Migrations Société, 181 (3), 15-22. https://doi.org/10.3917/migra.181.0015.

Derrida, J. (2021). Hospitalité: Volume I. Séminaire (1995-1996). Seuil. Réédition de l’ouvrage de 1995.

Diaz, D. (2021). En exil : les réfugiés en Europe, de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. Gallimard, « Folio Histoire ».

Fleuret, C. & Auger, N. (2021). Didactisation et plurilinguisme : l’apport de la littérature de jeunesse pour approcher la norme scolaire. Le français aujourd'hui, 215 (4), 89-104. https://doi.org/10.3917/lfa.215.0089.

Fleuret, C. & Sabatier, C. (2019). La littérature de jeunesse en contextes pluriels : perspectives interculturelles, enjeux didactiques et pratiques pédagogiques. Le Français dans le Monde - Recherches et applications, 65, 95-111.

Gaonkar, A. M., Hansen, A. S. Ø., Post, H. C., & Schramm, M. (2021). Introduction. In Postmigration: Art, Culture, and Politics in Contemporary Europe (p. 11–42). Transcript Verlag. http://www.jstor.org/stable/j.ctv371bzgk.4

Geiser, M. (2008). La « littérature beur » comme écriture de la post-migration et forme de « littérature monde ». Expressions Maghrébines, 7 (1), 121-139.

Gosselin-Lavoie, C. & Charette, J. (2024). Quand l’école promeut des albums plurilingues de littérature jeunesse pour soutenir des pratiques inclusives de collaboration avec les familles en milieu pluriethnique et plurilingue. Revue hybride de l’éducation, 8 (2), 1-26. https://doi.org/10.1522/rhe.v8i2.1566.

Kopf, M. (2023). Postmigration – Changer le regard sur la migration ? In L’Europe transculturelle dans le monde global / Transcultural Europe in the Global World (p. 71-86). Presses universitaires de Paris Nanterre.

Lardeux, L. (2016). Engagement transnational des descendants de migrants. Carrières militantes et mémoire des « origines ». Rapport d’étude, INJEP.

Martiniello, M. & Simon, P. (2005). Les enjeux de la catégorisation. In Revue européenne des migrations internationales, 21 (2), 7-18. https://journals.openedition.org/remi/2484

Nel, P. (2018). Introduction: Migration, Refugees, and Diaspora in Children's Literature. Children's Literature Association Quarterly 43 (4), 357-362.

Noiriel, G. (1992). Le Creuset français. Histoire de l'immigration (XIXe – XXe siècle). Seuil, coll. « L'Univers Historique ». réédition de l’ouvrage de 1988.

Orgad, S., Lemish, D., Rahali, M., & Floegel, D. (2021). Representations of Migration in U.K. and U.S. Children’s Picture Books in the Trump and Brexit Era. Journal of Children and Media, 15(4), 549–567.

Péraud-Puigségur, S. (2024). Éthique et politique de la littérature de jeunesse consacrée aux enfants migrants. À partir d’une remarque de Martha Nussbaum. RELIANCE. Revue de recherche & pratiques en éducation, 3, 87-111.

Picard, J., Bossis, C. (2024). Enseigner les migrations avec la littérature de jeunesse : regard géographique et expérimentations en classe avec la bande dessinée. RELIANCE, 3, 155-169.

Poslaniec, C. (2008). (Se) former à la littérature de jeunesse. Hachette Éducation.

Robles-Mendelez, W. & Henry, A. (2023). Immigration and Children’s Literature: Stories, Social Justice, and Critical Consciousness. Bloomsbury.

Scutaru B., Paoli S. (2020). Child Migration and Biopolitics, old and new experiences in Europe. Routledge.

Schneider, A. (2013). La littérature de jeunesse migrante: récits d’immigration de l’Algérie vers la France. L’Harmattan.

Poinsot, M. (ed). (2021). L'enfance en exil : Jeunes en exil. Hommes & Migrations, 1333 (2). https://shs.cairn.info/revue-hommes-et-migrations-2021-2?lang=fr.

Eudocratia, Learning Teachers Training ALlophone Teacher Academy (ALTA). Creatività, innovazione didattica e inclusione di qualità per un nuovo paradigma educativo. (2024). https://educrazia.com/wp-content/uploads/2025/11/Educrazia_Supplemento-n.1-2024.pdf