François Malaval : poète aveugle et théoricien de la "ténèbre mystique". Filiations mystiques croisées entre France, Italie et Europe (Toulouse)
Colloque international franco-italien
François Malaval, poète aveugle et théoricien de la ténèbre mystique
Pour suivre le colloque à distance, contacter : florent.libral@univ-tlse2.fr
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Jeudi 24 septembre
9.30 Accueil. Mot des organisateurs.
10.00. Conférence inaugurale.
Benedetta Papàsogli (Rome)
Malaval et le souvenir de Dieu
Séance 1 : Malaval “baroque” ?
Présidence : Benedetta Papàsogli
11.00
Maxime Cartron (Louvain)
“Lyrisme métaphysique” ou “connaissance inachevée” ? Malaval et l’expérience mystique chez Jean Rousset
11.30
Florent Libral (Toulouse)
Extases blanches sur ténèbres noires. Malaval et le dépassement mystique du modèle scopique
12.30 Déjeuner
Séance 2 : Censures, oppositions et défenses
Présidence : Stéphanie Wodianka
14.30
François Trémolières (Rennes)
La Pratique facile de Malaval au prisme de l'Instruction pastorale sur les états d’oraison de Bossuet
15. 00
Maria Centrella (Naples)
Construction argumentative de l’apologie dans la Lettre à l’abbé de Foresta-Colongue
15. 30
Bernard Gallina (Udine)
Malaval et Pascal
16.30
Pause et concert spirituel
20.15
Diner de Gala
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Vendredi 25 septembre 2026
Séance 3. La singularité d’une voix
Présidence : François Trémolières
9.30
Sabrina Stroppa (Pérouse)
Les «Poésies spirituelles» (1671)
10.00
Stéphanie Wodianka (Rostock)
Chasser la voix par la voix? Oraison, poésie en écho et paradoxes performatifs de Malaval
Pause
11.30
Alessandra Ferraro (Udine)
Voir dans la ténèbre : François Malaval lecteur de Jeanne Perraud
(Communication à distance)
12.30. Déjeuner
Séance 4. Malaval et l’héritage du discours mystique
Présidence : Maria Centrella
13.30
Camille Signes (Univ. de St-Etienne/UTJJ)
La « pratique facile » a-t-elle échoué ? François Malaval et l'impossible transparence du discours mystique
14. 00
Lydie Parisse (Toulouse)
Malaval-Guyon-Weil. A propos d'un lieu (Marseille) et d'abandon
15.00
Zied Smat(Tunis/Lille)
La syntaxe de l’infigurable : l'écriture brachylogique entre prose doctrinale et fulgurance poétique chez François Malaval
15.45 Fin du colloque
16.15 Visite du musée.