François Malaval : poète aveugle et théoricien de la "ténèbre mystique". Filiations mystiques croisées entre France, Italie et Europe (Toulouse)

Colloque international franco-italien

François Malaval, poète aveugle et théoricien de la ténèbre mystique

Pour suivre le colloque à distance, contacter : florent.libral@univ-tlse2.fr

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Programme

Jeudi 24 septembre

9.30 Accueil. Mot des organisateurs.

10.00. Conférence inaugurale.

Benedetta Papàsogli (Rome)

Malaval et le souvenir de Dieu

Séance 1 : Malaval “baroque” ?

Présidence : Benedetta Papàsogli

11.00

Maxime Cartron (Louvain)

“Lyrisme métaphysique” ou “connaissance inachevée” ? Malaval et l’expérience mystique chez Jean Rousset

11.30

Florent Libral (Toulouse)

Extases blanches sur ténèbres noires. Malaval et le dépassement mystique du modèle scopique

12.30 Déjeuner

Séance 2 : Censures, oppositions et défenses

Présidence : Stéphanie Wodianka

14.30

François Trémolières (Rennes)

La Pratique facile de Malaval au prisme de l'Instruction pastorale sur les états d’oraison de Bossuet

15. 00

Maria Centrella (Naples)

Construction argumentative de l’apologie dans la Lettre à l’abbé de Foresta-Colongue

15. 30

Bernard Gallina (Udine)

Malaval et Pascal

16.30

Pause et concert spirituel

20.15

Diner de Gala

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Vendredi 25 septembre 2026

Séance 3. La singularité d’une voix

Présidence : François Trémolières

9.30

Sabrina Stroppa (Pérouse)

Les «Poésies spirituelles» (1671)

10.00

Stéphanie Wodianka (Rostock)

Chasser la voix par la voix? Oraison, poésie en écho et paradoxes performatifs de Malaval

Pause

11.30

Alessandra Ferraro (Udine)

Voir dans la ténèbre : François Malaval lecteur de Jeanne Perraud

(Communication à distance)

12.30. Déjeuner

Séance 4. Malaval et l’héritage du discours mystique

Présidence : Maria Centrella

13.30

Camille Signes (Univ. de St-Etienne/UTJJ)

La « pratique facile » a-t-elle échoué ? François Malaval et l'impossible transparence du discours mystique

14. 00

Lydie Parisse (Toulouse)

Malaval-Guyon-Weil. A propos d'un lieu (Marseille) et d'abandon

15.00

Zied Smat(Tunis/Lille)

La syntaxe de l’infigurable : l'écriture brachylogique entre prose doctrinale et fulgurance poétique chez François Malaval

15.45 Fin du colloque

16.15 Visite du musée.