Dionys Mascolo, Haine de la philosophie

Haine de la philosophie est un livre qui dénote dans l'œuvre de Dionys Mascolo. Lui qui a peu écrit, s'attaque, au crépuscule de sa vie, à un domaine qu'il aura côtoyé tout au long de son parcours mais dans lequel il ne se sera jamais reconnu : la philosophie. Martin Heidegger sert de prétexte au livre car en passant par la critique d'un de ses plus éminents représentants, c'est le domaine philosophique dans son ensemble qui est visé. De là, Mascolo déploie une proposition éthique à même de bousculer la philosophie : une pensée par l'amitié. Car si « aucun grand philosophe n'a eu d'ami [pourtant] seule une amitié sans réserve, rend possible la naissance dans l'esprit d'une pensée entière. »

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On peut lire sur entetement.com un entretien sur cet ouvrage entretien, originellement paru dans La Revue nouvelle en 1994.…

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