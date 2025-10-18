René Daumal, Tu t'es toujours trompé

Texte inédit de René Daumal.

Cri de rage d'un jeune homme de 18 ans, Tu t'es toujours trompé met son lecteur face à l'INTOLÉRABLE qui s'étale chaque jour devant lui. Manuel d'initiation à la seule possibilité qui s'offre alors : la révolte absolue. À la frontière de l'essai philosophique et de la poésie, il fait imploser tous les "systèmes clos d'abstractions" et nous rappelle que la vraie pensée, irrémédiablement liée au corps, ne supporte pas la catégorisation mortifère de la société. Jamais publié du vivant de René Daumal ce texte qui nous parvient à 100 ans de distance ne cesse d'impressionner par sa liberté et son actualité.

René Daumal (1908-1944) : Jeune explorateur des limites, ce poète, essayiste, métaphysicien, proche puis en rupture avec les surréalistes, ne saurait se réduire à un membre d’une avant-garde littéraire ou artistique. Avec ses «phrères», et la revue Le Grand Jeu, il transforme l’art et la littérature en moyens pour œuvrer à «faire le désespoir des hommes». Poussant l’esprit de révolte jusqu’à des cimes peu retrouvées depuis sa mort prématurée en 1944 à 38 ans, Daumal refuse ainsi de cloisonner la pensée en «un système clos d’abstractions». Irrémédiablement liée au corps, à la sensation, la pensée est avant tout une affaire d’expérience.

"Il faudra que l’homme s’éblouisse d’un : « Non ! » de fureur, et que le feu des « pourquoi ? » lui dévore la gorge. Ce sera l’éveil. Les écailles tomberont des yeux qui verront alors toutes les tyrannies."

—

On peut lire sur entetement.com un article sur cette édition…