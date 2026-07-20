L’univers littéraire de Cristina Sánchez-Andrade / El universo literario de Cristina Sánchez-Andrade (Nice)

L’univers littéraire de Cristina Sánchez-Andrade

Colloque international

1er et 2 octobre 2026

Dans le paysage de la littérature espagnole actuelle, l’œuvre de Cristina Sánchez Andrade propose un univers littéraire singulier fortement ancré dans la ruralité, les présences féminines et les représentations du folklore galicien. Il s’agira de poursuivre des travaux critiques déjà engagés au service d’une ambition monographique qui pourra analyser les caractéristiques de l’écriture de cette autrice, notamment afin d’interroger la portée esthétique et tout à la fois politique.

La question de la communauté constitue en effet une ligne de force de la production littéraire de Cristina Sánchez-Andrade : la marginalité rurale et ses traditions, le rapport au vivant, la présence de figures féminines parfois marginalisées ou la prégnance de la mémoire de la Guerre Civile, la tension entre réalisme et merveilleux sont autant de questions qui méritent d’être approfondies par le biais des apports de l’écocritique, des études de genre, de la narratologie ou encore des memory studies.

Axes thématiques :

Les propositions pourront aborder un ou plusieurs des axes suivants, sans s’y limiter :

1. Représentations des figures féminines

2. Ruralité, territorialité et représentations du vivant

3. Folklore, réalisme et merveilleux

4. La tension entre marginalité et communauté

5. La mémoire et les fantômes du passé

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Modalités de soumission :

Date limite de soumission : 1er septembre 2026

Adresses d’envoi : lucas.merlos@univ-cotedazur ; Christine.DI-BENEDETTO@univ-cotedazur.fr ; amelie.florenchie@u-bordeaux-montaigne.fr ; isabelle.touton@u-bordeaux-montaigne.fr

Les propositions devront comporter :

- Un titre

- Un résumé de 1500 signes environ, espaces incluses

- Une notice bio-bibliographique

- 5 mots-clés et les axes choisis

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Une publication monographique sera ensuite menée à bien à partir des communications.

Les communications doivent être faites en espagnol, qui sera la langue de travail du colloque, lequel se tiendra en présence de Cristina Sánchez Andrade.

Nous ne disposons pas de financements propres pour l’hébergement ou le transport.

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Responsables scientifiques :

Christine Di Benedetto (LIRCES, UniCA)

Lucas Merlos (LIRCES, UniCA)

Amélie Florenchie (Ameriber, U. Bordeaux Montaigne)

Isabelle Touton (Ameriber, U. Bordeaux Montaigne)



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El universo literario de Cristina Sánchez-Andrade

Coloquio internacional – 1 y 2 de octubre de 2026

En el panorama de la literatura española contemporánea, la obra de Cristina Sánchez-Andrade propone un universo literario singular, fuertemente arraigado en la ruralidad, en las presencias femeninas y en las representaciones del folclore gallego. Se trata de dar continuidad a las investigaciones críticas ya iniciadas con vistas a una ambición monográfica que permita analizar las características de la escritura de esta autora, con el fin de interrogar tanto su alcance estético como su dimensión política.

La cuestión de la comunidad constituye, en efecto, una línea de fuerza de la producción literaria de Cristina Sánchez-Andrade: la marginalidad rural y sus tradiciones, la relación con lo vivo, la presencia de figuras femeninas a veces marginadas, el peso de la memoria de la Guerra Civil, o la tensión entre realismo y maravilloso son cuestiones que merecen ser profundizadas a partir de las aportaciones de la ecocrítica, los estudios de género, la narratología o los memory studies.

Ejes temáticos:

Las propuestas podrán abordar uno o varios de los siguientes ejes, sin limitarse a ellos:

1. Representaciones de las figuras femeninas

2. Ruralidad, territorialidad y representaciones de lo vivo

3. Folclore, realismo y maravilloso

4. La tensión entre marginalidad y comunidad

5. La memoria y los fantasmas del pasado

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Modalidades de envío:

Fecha límite de envío: 1 de septiembre de 2026

Direcciones: lucas.merlos@univ-cotedazur; Christine.DI-BENEDETTO@univ-cotedazur.fr; amelie.florenchie@u-bordeaux-montaigne.fr; isabelle.touton@u-bordeaux-montaigne.fr

Las propuestas deberán incluir:

– Un título

– Un resumen de aproximadamente 1 500 caracteres, espacios incluidos

– Una nota bio-bibliográfica

– Cinco palabras clave y los ejes elegidos

Posteriormente se llevará a cabo una publicación monográfica en base a las comunicaciones.

Estas deberán presentarse en español, que será la lengua de trabajo del coloquio, el cual se celebrará con la presencia de Cristina Sánchez-Andrade.

No contamos con financiación suficiente para el alojamiento o el transporte.

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Responsables científicos:

Christine Di Benedetto (LIRCES, UniCA)

Lucas Merlos (LIRCES, UniCA)

Amélie Florenchie (Ameriber, U. Bordeaux Montaigne)

Isabelle Touton (Ameriber, U. Bordeaux Montaigne)