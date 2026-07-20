Sylvie Osman, Matières à vivre ou le Chemin d'Arketal

À Charleville-Mézières, en 1981, Sylvie Osman ne se doute pas, en suivant un premier stage à l’Institut international de la marionnette, qu’elle sortira de là avec la ferme conviction de devenir marionnettiste. C’est aussi à Charleville qu’elle rencontre Greta Bruggeman et François Boulay avec qui elle cofondera la compagnie Arketal deux ans plus tard.

La compagnie voyage aux quatre coins du monde pour présenter ses créations, de la Thaïlande à la Suède, en passant par le Népal, l’Espagne, la Chine, Cuba ou encore le Liban ou Haïti. Les deux complices, Sylvie et Greta, se nourrissent de ces expériences pour créer toutes sortes de spectacles et inventer de nouvelles marionnettes et leurs histoires.

Ce livre est un voyage où elle nous invite généreusement à découvrir le chemin de la compagnie et nous immerge dans le processus de création de neuf de ses spectacles emblématiques. À la fin du livre, un dialogue à bâtons rompus nous est offert avec Céline Hersant de la Théâtrothèque Gaston Baty et Carole Arnaud-Pelloux de celle de l’ERACM (école régionale d’acteurs de Cannes et Marseille).

—

Sylvie Osman est ­metteure en scène, ­marionnettiste, elle cofonde la compagnie Arketal en 1984. Elle met en scène pour la ­compagnie et joue pour le théâtre de marionnettes. Également formatrice, elle ­intervient dans L’Atelier d’Arketal, centre de formation de la compagnie Arketal depuis 2002 ; de 2003 à 2020 elle intervient à l’École régionale d’acteurs de Cannes et de Marseille (ERACM). En 2019, elle est nommée Officier de l’ordre des arts et des lettres par Franck Riester ministre de la Culture.

La compagnie Arketal a été créée en novembre 1983 par Greta Bruggeman et Sylvie Osman. Toutes deux formées à l’Institut international de la marionnette de Charleville-Mézières, sous la direction de Margareta Niculescu, Michaël Meschke, Jan Dvorak et Henryk Jurkowsky. Arketal est installée à Cannes depuis 1991. La compagnie a créé 27 spectacles pour adultes, enfants ou tout public. Chaque création est un voyage, un dialogue avec d’autres artistes. Depuis sa naissance, la compagnie travaille avec des artistes plasticiens, des peintres, car le choix des formes, des matériaux, des couleurs donne une esthétique originale et forte à la marionnette. Depuis 1999, elle passe commande ou met en scène des textes d’auteurs contemporains. Les thèmes choisis parlent de l’identité, de la mémoire, de l’exil, de la famille, de l’humain.