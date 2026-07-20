Flaubert. Revue critique et génétique, n° 34 : "Le romantisme et la littérature du Second Empire", vol. I (dir. Norioki Sugaya, Keiko Tsujikawa, Atsushi Yamazaki)
Flaubert. Revue critique et génétique, Dossier 34 :
Le romantisme et la littérature du Second Empire, Volume I
Sous la direction de Norioki Sugaya, Keiko Tsujikawa et Atsushi Yamazaki
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Norioki Sugaya et Keiko Tsujikawa Présentation [Texte intégral]
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L’origine et le sens de la modernité littéraire
Shiguéhiko Hasumi « La prose est née d’hier » [Texte intégral] Réflexions sur les blancs « injustifiables » dans le texte de Madame Bovary
Jacques Neefs L’enterrement du romantisme [Texte intégral]
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Les écrivains romantiques face au monde moderne
Hiroko Kazumori L’esthétique de la rêverie [Texte intégral] Promontorium somnii de Victor Hugo
Rimpei Mano Michelet et l’historiographie romantique [Texte intégral] La controverse sur les origines de la France
Keiko Tsujikawa Nerval, « dans l’art rien n’est frivole » [Texte intégral] Fantaisie, religions et création
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Le romantisme et son épistémologie
Daisuke Kataoka Paul Bénichou dans les contextes [Texte intégral]
Sayaka Sakamoto Quelques échos de Virgile chez Michelet [Texte intégral] Du Banquet à L’Oiseau
Juliette Azoulai La génération spontanée, une idée romantique [Texte intégral]
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Baudelaire : la poésie, la peinture et la politique
Makoto Tominari Baudelaire et Millet [Texte intégral]
Ryusuké Ebiné Unité et fragmentation chez Baudelaire [Texte intégral]
Keiji Suzuki À propos de La Rançon [Texte intégral] Essai d’analyse du raisonnement d’un « socialisme mitigé »