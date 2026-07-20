Flaubert. Revue critique et génétique, n° 35 : "Le romantisme et la littérature du Second Empire", vol. II (dir. Norioki Sugaya, Keiko Tsujikawa, Atsushi Yamazaki)
Flaubert. Revue critique et génétique, Dossier 35 :
Le romantisme et la littérature du Second Empire, Volume II
Sous la direction de Norioki Sugaya, Keiko Tsujikawa et Atsushi Yamazaki
Atsushi Yamazaki Présentation [Texte intégral]
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Flaubert, Baudelaire et quelques figures romantiques
Nobuyuki Hirasawa Flaubert, Byron et le romantisme français [Texte intégral]
Taro Nakajima La Tentation de saint Antoine et la pensée romantique [Texte intégral] Creuzer, Hegel et les dieux de l’Inde
Florence Vatan À chacun sa chimère : Flaubert et Baudelaire [Texte intégral]
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L'Éducation sentimentale : romantisme et politique
Yujin Morimoto Le discours féministe de L’Éducation sentimentale : autour des femmes de 1848 [Texte intégral]
Takashi Kinouchi Flaubert lecteur de Michelet : de l’Histoire de la Révolution française à L’Éducation sentimentale [Texte intégral]
Kazuhiro Matsuzawa La fidélité au prisme de l’ironie : lecture croisée de L’Envers de l’histoire contemporaine de Balzac et de L’Éducation sentimentale de Flaubert [Texte intégral]
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Flaubert et les apories du romantisme
Atsushi Yamazaki Orages, tempêtes et parapluies : le para-romantisme de Flaubert [Texte intégral]
Norioki Sugaya Égalité, comique, modernité : sur l’esthétique de Flaubert [Texte intégral]
Gisèle Séginger Flaubert et l’ethos romantique [Texte intégral]