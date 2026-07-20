French Studies, vol. 80-3

Grâce au succès de l’initiative Subscribe to Open (S2O) LUP Open Languages de Liverpool University Press, tout le contenu publié en 2026 par French Studies est désormais accessible gratuitement à l’échelle mondiale.

Publié au nom de la Society for French Studies, ce nouveau numéro propose des contributions consacrées notamment à Jean Molinet, Jean-Jacques Rousseau, le japonisme dans l’œuvre de Proust, les lectures de Genet par Abdelkébir Khatibi, l’écriture de Jérôme Ferrari, la pensée de Catherine Malabou à travers Houellebecq, ainsi que les représentations du vivant chez Marie-Célie Agnant et Marie NDiaye. Le numéro comprend également une étude sur les emprunts lexicaux dans les médias bretons contemporains, un état présent consacré aux récits de transfuge de classe et un entretien avec Lydia Flem.

Les comptes rendus portent sur plus de trente publications récentes couvrant la littérature et l’histoire intellectuelle de la Renaissance, les Lumières, la culture et la société des XVIIIe et XIXe siècles, ainsi que les études littéraires, philosophiques, linguistiques, cinématographiques et francophones contemporaines.

Parcourez le numéro en libre accès…