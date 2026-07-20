Traits d'union, n° 13 : "Silences imposés, silences résistants. Pratiques et représentations" (dir. Corentin Jan, Imane-Sara Zouini)

Sous la direction de Corentin Jan et Imane-Sara Zouini.

Le silence angoisse nos sociétés infiniment bavardes car il implique une rupture dans le mouvement du va et vient de la parole, une forme d’anomalie dans la communication ou encore un repli sur soi. Néanmoins, le silence n’est pas à considérer comme un objet mélancolique ; il est au contraire à considérer dans sa puissance autonome d’expression. Aussi ce numéro envisage-t-il le silence comme une forme d’infini, de suspension et de perturbation du langage et du sonore et surtout comme une forme autonome de l’agir : une modalité d’expression, une posture et le résultat d’une fabrique sociale. C’est à cette conception du silence que ce numéro est consacré, en particulier à travers ses dimensions politiques, sociales et esthétiques. Il s’intéresse plus précisément aux formes et aux pratiques de silence contraintes et résistantes, deux perspectives encore peu explorées et que nous avons jugées particulièrement fécondes pour enrichir la réflexion interdisciplinaire qui caractérise cette revue dédiée aux travaux des jeunes chercheuses et chercheurs.