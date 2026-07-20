Journée d'étude CPEG "Les arcanes de la création". V. Woolf, E. Zola, Platon (Angers)

LES ARCANES DE LA CREATION

Journée d’étude universitaire

CPGE Lycée Henri Bergson

Angers

Mercredi 20 janvier 2027

Dans le cadre de la préparation aux concours d’entrée aux Grandes Écoles d’ingénieur, le lycée Henri Bergson d’Angers, organise une journée d’étude universitaire sur les œuvres au programme 2027 :

1. Plaron, Ion, traduction de Monique Canto, et La République, livre X, 595a-608b, traduction de Georges Leroux, Paris, Flammarion, coll. GF, 2026.

2. Émile Zola, L’Œuvre.

3. Virginia Woolf, Un lieu à soi, traduction de Marie Darrieussecq, Paris, Gallimard, coll. Folio classiques, 2026.



Journée d’étude pluridisciplinaire (lettres, philosophie, études théâtrales, etc.)

Les intervenants disposeront de 30 minutes de communication, à destination des étudiants de première et deuxième années des sections scientifiques (Maths sup et Maths spé), pour présenter une des œuvres, un aspect de l’une des œuvres ou bien pour proposer une étude comparée des œuvres, à partir de l’entrée imposée par le programme officiel.

Vous pouvez envoyer vos propositions de communication (titre + une page de présentation problématisée) à gael.prigent@gmail.com, avant le 25 octobre 2026. Réponse du comité scientifique début novembre.

Les frais de déplacement (tarif SNCF 2nde classe en France métropolitaine) et le repas du mercredi midi seront pris en charge par l’établissement.

Comité scientifique :

- Lorine Bost, professeur CPGE, Agrégée de Lettres modernes, Docteur en littératures et poétiques comparées.

- Gaël Prigent, professeur CPGE, Agrégé de Lettres modernes, Docteur en littérature et civilisation françaises.