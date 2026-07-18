"Ricœur, mort ou vif ?" Séminaire mensuel du Fonds Ricœur (ENS Paris)

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« Ricœur, mort ou vif ? ». Séminaire mensuel du Fonds Ricœur – ENS, rue d'Ulm, 2026/27

Présentation du séminaire

Le séminaire « Actualités de Ricœur » propose d'offrir un espace de discussion et d'élaboration pour la jeune recherche ricœurienne. Organisé à l'École Normale Supérieure pour l'année 2026–2027, il accueillera des propositions de doctorant·es, post-doctorant·es et jeunes chercheur·euses désireux·ses d'explorer, de prolonger ou de mettre à l'épreuve les ressources de la philosophie de Paul Ricœur.

La première édition de ce séminaire a pour titre « Ricœur, mort ou vif ? » – une formule délibérément ambiguë, qui nous invite à interroger à la fois la vitalité interne de son œuvre et sa capacité à nourrir les débats philosophiques, éthiques et politiques d'aujourd'hui.

La phénoménologie herméneutique de Ricœur n'est-elle pas définie essentiellement par la défense, et comme le "vœu", en faveur de la vie, du vif et du vivace ? Mais est-il encore un interlocuteur vivant, ou bien sa pensée s'est-elle sédimentée en patrimoine ?

Le séminaire se déroulera selon le format suivant : deux intervenants par séance de la durée de deux heures, dont 30 minutes de présentation et 30 minutes de débat chacun.e.

Pour les propositions d’interventions, nous proposons trois axes de problématisation et thématiques.

Axe I. La vie comme résistance – langage, temps et action

Comment la vie s'affirme, se narre et se configure-t-elle face à ce qui la nie ? La phénoménologie herméneutique de Ricœur est traversée par une tension fondamentale entre la puissance d'agir et les formes multiples de son entrave. Face au mal, à l'oubli ou encore à la mort, Ricœur explore les diverses formes de résistances au sein de la vie - métaphores, récits, mémoires, histoire. Ces résistances, en tant qu'actions possèdent une logique intrinsèque et continuent de créer le sens de la vie.

Suggestions de pistes

1. Le langage comme résistance : Comment la « métaphore vive » (La Métaphore vive, 1975) constitue-t-elle une forme de résistance à « l'entropie du langage », figeant le sens ? En quel sens l'innovation sémantique est-elle un acte vital, une « reviviscence » ?

2. Le récit comme résistance : Dans Temps et récit (1983 –1985), la mise en intrigue est présentée comme une victoire provisoire sur la discordance temporelle. Comment penser cette victoire face à la radicalité de l'« être-pour-la-mort » heideggérien ?

3. La mémoire comme résistance : La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli (2000) distingue oubli de réserve et oubli d'effacement. En quoi cette distinction engage-t-elle une éthique de la mémoire comme forme de fidélité à la vie ?

Axe II. Une vie à soi - ipséité, vulnérabilité, éthicité

Comment la vulnérabilité, loin d'être une limite de la subjectivité, en est peut-être la condition de possibilité éthique ? L'herméneutique du soi ricœurienne se construit sur la reconnaissance d'une fragilité constitutive : l'identité narrative est toujours exposée à la rupture, à la souffrance, au pâtir de l'autre - l'autre s'inscrivant au cœur même du soi. Cet axe propose d'approfondir la réflexion sur la relation entre le soi et l'autre, et d'explorer les modalités d'accomplissement d'une « vie bonne » à partir des épreuves concrètes de la vulnérabilité : traumatismes, quête de reconnaissance mutuelle et précarité de l'existence.

Suggestions de pistes

4. L'épreuve de l'identité narrative : Soi-même comme un autre (1990) articule identité-idem et identité-ipse autour du maintien de soi sous l'épreuve. Que devient cette articulation lorsque l'épreuve est celle de l'effondrement identitaire - maladie grave, exil, trauma ? L’herméneutique ricœurienne de l’identité narrative entre aussi en résonance avec les débats sur la performativité de l'identité et les études de genre (Butler).

5. La réciprocité de la reconnaissance : Dans Parcours de la reconnaissance (2004), Ricœur passe de la reconnaissance de soi à la reconnaissance mutuelle. Comment ce parcours peut-il dialoguer avec les théories contemporaines de la vulnérabilité (Weil, Levinas) ou du care ?

6. La vie éthique : La « visée éthique » définie dans les « Études éthiques » (Soi-même comme un autre, Études 5 à 7) cherche à réaliser une « vie bonne ». Cette notion est-elle opératoire face aux situations de vie empêchée, de précarité ou de désubjectivation ?

Axe III. La survie de Ricœur - héritages présents

Ricœur a noué une relation singulière avec son époque, marquée aussi bien par des résonances fécondes que par de vifs conflits. Cet axe cherche à interroger l'actualité philosophique de ces débats passés : quels prolongements, quelles corrections, et quelles ruptures la pensée ricœurienne appelle-t-elle aujourd'hui ? Les propositions inscriront les textes de Ricœur dans un dialogue critique avec des problématiques contemporaines, sans se limiter à la reconstitution historique.

Suggestions de pistes

7. L’altérité radicale dans la phénoménologie : Ricœur a engagé un double dialogue critique avec la déconstruction derridienne et l'éthique lévinassienne - deux contestations distinctes de l'autonomie du soi, l'une par le jeu du langage, l'autre par l'injonction éthique du visage. Comment ces confrontations éclairent-elles, ensemble, les limites et les ressources de l'herméneutique du soi face aux défis contemporains de l'hospitalité, de la communication et de la responsabilité ?

8. L’anthropologie philosophique : L’homme, en tant qu’« homme capable » (Du texte à l'action, 1986), est-il en mesure d’accueillir de nouvelles formes d'agentivité – collective, distribuée, numérique – ou ses présupposés anthropologiques le limitent-ils ? À cet égard, la philosophie ricœurienne pourrait établir un dialogue fécond avec les théories de Stiegler (la rétention tertiaire) et d’Arendt (l’action collective).

9. Justices actuelles : Comment les réflexions ricœuriennes sur la justice, la mémoire collective et le pardon (La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli, Épilogue) peuvent-elles s'articuler aux enjeux contemporains des conflits mémoriels, des politiques de réconciliation ou des réparations post-coloniales ? La philosophie de Ricœur se noue avec des figures telles que Halbwachs, Derrida et Honneth. Sa réflexion sur la mémoire et le pardon éclaire durablement les pratiques de la justice transitionnelle.

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Modalités de soumission

Pour l'envoi des propositions ou toute question, nous vous prions de nous écrire à l'adresse suivante : seminaire.actualites.ricoeur@gmail.com. Les propositions sont attendues de doctorant·es, post-doctorant·es et jeunes chercheur·euses, quelle que soit leur discipline (philosophie, études littéraires, théologie, sciences sociales, droit), dès lors qu'elles s'ancrent dans les textes de Ricœur et les débats contemporains pour lesquels la théorie ricoeurienne pourrait être mobilisée de manière féconde. Les propositions comparatistes ou transdisciplinaires sont bienvenues. Nous accueillerons des propositions en français et en anglais.

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Comité d’organisation

Tristan Barberousse (ENS)

Kexin Hu (ENS)

Martina Lodi (Lumsa-ICP)

Qiyu Chen (Montpellier III)

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Informations pratiques

Envoi de soumission : seminaire.actualites.ricoeur@gmail.com.

Date limite de soumission : 20.09.2026

Lieu : École Normale Supérieure, 45 rue d'Ulm, Paris (75005)

Fréquence : mensuelle (année 2026–2027), normalement tous les derniers mardi du mois, en commençant toutefois le mardi 6 octobre.

Calendrier : 06/10 ; 27/10 ; 24/11 ; 15/12 (en raison des vacances) ; 26/01 ; 23/02 ; 30/03 ; 27/04.

Les propositions de communication devront suivre ces consignes :

Résumé anonymisé de 400 à 600 mots au format Word précisant le titre de la communication, l'axe retenu et la thèse défendue, accompagné d'une bibliographie indicative.

Une brève bio-bibliographie (nom, affiliation, situation, directeur·rice de thèse le cas échéant) doit être présentée dans le corps du mail. Afin de faciliter l’archivage et le traitement de votre dossier, nous vous prions de bien vouloir nommer l'objet de votre courriel selon le format suivant : [Candidature Séminaire] Nom – Titre de la communication. Consignes de mise en page pour le résumé (anonyme) : Police Times New Roman ou Arial, taille 12, interligne 1,5.

Nous souhaitons que les communications se déroulent en présentiel, pour faciliter les discussions qui sont au cœur de l'esprit séminarial de cette initiative. Nous aurons toutefois un lien pour pouvoir suivre l'événement en distanciel, le cas échéant.

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Le séminaire ne dispose pas de budget dédié au remboursement des frais de déplacement et d'hébergement, et la participation en présentiel est à la charge des intervenant·es. Nous les encourageons donc à explorer prioritairement les financements disponibles auprès de leur laboratoire, école doctorale ou institution d'appartenance.

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Les intervenant·es retenus·es seront invité·es à soumettre un texte préparatoire (25 000 signes maximum) diffusé aux participant·es une semaine avant la séance, ainsi qu'à l'adresse de contact (seminaire.actualites.ricoeur@gmail.com).

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(This English version of the call for papers was produced from the French original with the assistance of AI and revised by the organizers.)

Presentation of the Seminar

The seminar "Actualités de Ricœur" ("Ricœur Studies Today") aims to offer a space for discussion and development for early-career research on Ricœur. Hosted at the École Normale Supérieure for the 2026–2027 academic year, it welcomes proposals from doctoral students, postdoctoral researchers, and early-career scholars who wish to explore, extend, or put to the test the resources of Paul Ricœur's philosophy.

The first edition of this seminar is entitled "Ricœur, Dead or Alive?" — a deliberately ambiguous formulation, one that invites us to question both the internal vitality of his œuvre and its capacity to nourish the philosophical, ethical, and political debates of today.

Is Ricœur's hermeneutic phenomenology not defined, in essence, by its defense of — and, as it were, its "vow" (vœu) in favor of — life, the living, and the lively? But is he still a living interlocutor, or has his thought sedimented into heritage?

The seminar will follow this format: two speakers per two-hour session, with 30 minutes of presentation and 30 minutes of discussion for each speaker.

For paper proposals, we welcome submissions engaging with three thematic axes.

Axis I. Life as Resistance – Language, Time, and Action

How does life affirm, narrate, and configure itself in the face of what negates it? Ricœur's hermeneutic phenomenology is traversed by a fundamental tension between the power to act and the multiple forms of its hindrance. Confronted with evil, forgetting, or indeed death, Ricœur explores the diverse forms of resistance at work within life — metaphors, narratives, memories, history. These resistances, as actions, possess an intrinsic logic and continue to create the meaning of life.

Suggested Lines of Approach

1. Language as resistance: How does the "living metaphor" (The Rule of Metaphor, 1975) constitute a form of resistance to the "entropy of language," which freezes meaning? In what sense is semantic innovation a vital act, a "revival"?

2. Narrative as resistance: In Time and Narrative (1983–1985), emplotment is presented as a provisional victory over temporal discordance. How are we to think this victory in the face of the radicality of Heideggerian "being-towards-death"?

3. Memory as resistance: Memory, History, Forgetting (2000) distinguishes between forgetting kept in reserve and forgetting through effacement. In what way does this distinction commit us to an ethics of memory as a form of fidelity to life?

Axis II. A Life of One's Own – Selfhood, Vulnerability, Ethicity

How might vulnerability, far from being a limit of subjectivity, be its very condition of ethical possibility? Ricœur's hermeneutics of the self is built upon the recognition of a constitutive fragility: narrative identity is always exposed to rupture, to suffering, to undergoing the action of the other — the other inscribing at the very heart of the self. This axis proposes to deepen reflection on the relation between the self and the other, and to explore the modes by which a "good life" may be accomplished, starting from the concrete ordeals of vulnerability: trauma, the quest for mutual recognition, and the precariousness of existence.

Suggested Lines of Approach

4. The ordeal of narrative identity: Oneself as Another (1990) articulates idem-identity and ipse-identity around the self-constancy under trial. What becomes of this articulation when the trial is that of identity's collapse — serious illness, exile, trauma? Ricœur's hermeneutics of narrative identity also resonates with debates on the performativity of identity and with gender studies (Butler).

5. The reciprocity of recognition: In The Course of Recognition (2004), Ricœur moves from self-recognition to mutual recognition. How might this course enter into dialogue with contemporary theories of vulnerability (Weil, Levinas) or of care?

6. The ethical life: The "ethical aim" defined in the "ethical studies" (Oneself as Another, Studies 5-7) seeks to realize a "good life." Does this notion remain operative in the face of situations of thwarted life, precarity, or desubjectivation?

Axis III. Ricœur’s Survival – Present Legacies

Ricœur maintained a singular relationship with his own era, marked as much by fruitful resonances as by sharp conflicts. This axis seeks to interrogate the philosophical actuality of these past debates: what extensions, what corrections, and what ruptures does Ricœurian thought call for today? Proposals will place Ricœur's texts in critical dialogue with contemporary problematics, without confining themselves to historical reconstruction.

Suggested Lines of Approach

7. Radical alterity in phenomenology: Ricœur engaged in a twofold critical dialogue with Derridean deconstruction and Levinasian ethics — two distinct contestations of the autonomy of the self, the one through the play of language, the other through the ethical injunction of the face. How do these confrontations, taken together, illuminate the limits and the resources of the hermeneutics of the self in the face of the contemporary challenges of hospitality, communication, and responsibility?

8. Philosophical anthropology: Is the human being, understood as the "capable human being" (From Text to Action, 1986), in a position to accommodate new forms of agency — collective, distributed, digital — or do its anthropological presuppositions constrain it? In this regard, Ricœurian philosophy could enter into fruitful dialogue with the theories of Stiegler (tertiary retention) and Arendt (collective action).

9. Justice today: How might Ricœur's reflections on justice, collective memory, and forgiveness (Memory, History, Forgetting, Epilogue) be articulated with the contemporary stakes of memory conflicts, politics of reconciliation, or postcolonial reparations? Ricœur's philosophy is bound up with figures such as Halbwachs, Derrida, and Honneth. His reflection on memory and forgiveness continues to shed lasting light on the practices of transitional justice.

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Submission Guidelines

To submit a proposal or for any inquiries, please write to us at the following address: seminaire.actualites.ricoeur@gmail.com. Proposals are welcome from doctoral students, postdoctoral researchers, and early-career scholars of any discipline (philosophy, literary studies, theology, social sciences, law), provided that they are grounded in Ricœur's texts and in contemporary debates for which Ricœurian theory could be fruitfully mobilized. Comparative and transdisciplinary proposals are welcome. We will accept proposals in French and in English.

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Organizing Committee

Tristan Barberousse (ENS)

Kexin Hu (ENS)

Martina Lodi (Lumsa-ICP)

Qiyu Chen (Montpellier III)

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Practical Information

Submissions: seminaire.actualites.ricoeur@gmail.com

Submission deadline: 20 September 2026

Venue: École Normale Supérieure, 45 rue d'Ulm, Paris (75005)

Frequency: monthly (2026–2027 academic year), normally on the last Tuesday of each month, beginning however on Tuesday 6 October.

Schedule: 6 October; 27 October; 24 November; 15 December (due to the holiday break); 26 January; 23 February; 30 March; 27 April.

Paper proposals must follow these guidelines:

An anonymized abstract of 400 to 600 words in Word format, specifying the title of the paper, the chosen axis, and the thesis defended, accompanied by an indicative bibliography.

A brief bio-bibliographical note (name, affiliation, current position, thesis supervisor where applicable) should be included in the body of the email. To facilitate the archiving and processing of your submission, we kindly ask you to format the subject line of your email as follows: [Seminar Application] Surname – Title of the Paper. Formatting guidelines for the (anonymous) abstract: Times New Roman or Arial, 12-point font, 1.5 line spacing.

We wish for the papers to be delivered in person, in order to facilitate the discussions that lie at the heart of the seminar spirit of this initiative. A link will nevertheless be available for those who wish to follow the event remotely, where applicable.

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The seminar has no dedicated budget for the reimbursement of travel and accommodation expenses, and in-person participation is at the speakers' own expense. We therefore encourage them to explore, as a first step, the funding available from their research unit, doctoral school, or home institution.

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Selected speakers will be invited to submit a preparatory text (25,000 characters maximum), to be circulated to participants one week before the session, and sent to the contact address (seminaire.actualites.ricoeur@gmail.com).