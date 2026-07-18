Prix l’Association des Lecteurs de Claude Simon pour la création. Première édition

Prix ALCS de la création

L’Association des Lecteurs de Claude Simon organise la première édition de son nouveau prix, le Prix ALCS de la création. Son but est d’encourager la création dans tous les domaines artistiques (littérature, peinture, musique, etc.) en tant qu’elle entretient une relation avec l’œuvre de Claude Simon.

Décerné tous les deux ans, ce prix récompense l’excellente qualité d’une création inédite dont l’impulsion est liée à l’œuvre de Claude Simon. Ce concours est ouvert à toute personne qui serait intéresée, et la participation à celui-ci est gratuite.

Toutes les formes de création artistique sont éligibles à la condition qu’elles puissent être communiquées au secrétaire du jury par voie électronique (à l'adresse suivante : asso.lecteurs.claude.simon@gmail.com).

Chaque édition du prix est associée à un thème, avec lequel les œuvres candidates devront entretenir une relation étroite. Ce thème peut prendre des formes diverses (par exemple un mot, une phrase, une image…). Il est renouvelé à chaque édition du prix. Il figure sur la page d’accueil du prix, sur le site web de l'ALCS.

La date limite d’envoi des propositions a été fixée au 5 janvier 2027.

Récompense du prix :

une somme de 500 euros

un volume dans la collection « Pléiade » de Gallimard au choix du candidat (sous réserve de disponibilité)

une invitation à présenter le travail accompli en tant que communication au séminaire de l’Association des Lecteurs de Claude Simon

la diffusion de l'œuvre accomplie dans les Cahiers Claude Simon ou, si le format rend cette solution impraticable, sur le site internet de l'ALCS

Toutes les informations pratiques, notamment le règlement du Prix, sont à consulter sur le site de l'Association des Lecteurs de Claude Simon :

https://associationclaudesimon.org/Prix-ALCS-de-la-creation.html