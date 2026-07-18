Prix Claude et Réa Simon. Sixième édition

Sixième édition du Prix Claude et Réa Simon destiné aux jeunes chercheurs

L’Association des Lecteurs de Claude Simon organise la sixième édition du Prix Claude et Réa Simon, destiné à encourager l’étude de l’œuvre de Claude Simon par des chercheurs débutants.

Attribué tous les deux ans, ce prix récompense l’excellente qualité d’un article inédit consacré en totalité ou en grande partie à l’œuvre de Claude Simon. Il est ouvert à toute personne inscrite en master, en thèse ou ayant soutenu sa thèse depuis moins de trois ans à la date limite de dépôt des candidatures. Il n’est pas nécessaire que la thèse porte sur Claude Simon.

Les propositions s’inscrivant dans une perspective comparatiste sont les bienvenues, à condition que les articles soumis soient en grande partie consacrés à l’œuvre de Claude Simon.

La date limite d’envoi des propositions a été fixée au 5 janvier 2027.

Le prix comprend :

une somme de 500 euros

un volume dans la collection « Pléiade » de Gallimard au choix du candidat (sous réserve de disponibilité)

une invitation à présenter l’article en tant que communication au séminaire de l’Association des Lecteurs de Claude Simon

la publication de l’article dans les Cahiers Claude Simon

Toutes les informations pratiques, notamment le règlement du Prix, sont à consulter sur le site de l'Association des Lecteurs de Claude Simon :

https://associationclaudesimon.org/Prix-Claude-et-Rea-Simon-406.html