IVe Congrès international sur la perspective de genre et la didactique des langues et de leurs littératures (Univ. de Castille- La Manche)

IVe Congrès international sur la perspective de genre et la didactique des langues et de leurs littératures

les 19 et 20 novembre 2026

à la Faculté d’Éducation d’Albacete de l’Université de Castille-La Manche.

Cette quatrième édition aura pour titre :

Mémoires traduites, altérité et plurilinguisme

Le congrès se veut un espace de rencontre, de réflexion et d’échange scientifique autour des relations entre mémoire, traduction, genre, altérité et diversité linguistique et culturelle. Dans une perspective interdisciplinaire, il s’agira d’examiner les différentes manières dont les mémoires individuelles et collectives s’écrivent, se traduisent, se transmettent et se reconstruisent à travers les langues, les littératures, les discours culturels et les pratiques éducatives.

La thématique permettra d’accueillir des recherches, des expériences pédagogiques et des propositions portant notamment sur :

— la représentation et la traduction des mémoires individuelles et collectives ;

— les écritures de l’identité, de l’altérité, de l’exil, de la migration et du déplacement ;

— la perspective de genre dans les langues, les littératures et leur enseignement ;

— les voix réduites au silence, minoritaires ou traditionnellement invisibilisées ;

— le plurilinguisme, l’interculturalité et la médiation linguistique et culturelle ;

— la traduction littéraire et culturelle comme espace de transmission, de transformation ou de résistance ;

— la didactique des langues et des littératures selon des approches inclusives, plurielles et critiques.

La date limite d’envoi des propositions de communication est fixée au 30 septembre 2026.

Nous encourageons tout particulièrement la participation des enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs, des doctorantes et doctorants, des jeunes chercheuses et chercheurs, des enseignantes et enseignants de langues et de littératures, ainsi que de toutes les personnes intéressées par les études de genre, la traduction, la mémoire, la diversité culturelle et l’éducation plurilingue.

Toutes les informations concernant les axes thématiques, les modalités d’envoi des propositions, les dates, les inscriptions et le programme sont disponibles sur le site officiel du congrès :

https://eventos.uclm.es/153861/dates/iv-congreso-internacional-sobre-perspectiva-de-genero-y-didactica-de-las-lenguas-y-sus-literaturas.html.